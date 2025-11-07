鄭麗文將出席白色恐怖活動追思吳石　她回應：希望兩岸和解

國民黨主席鄭麗文明日（11月8日）將出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，活動的主要追思對象是將官吳石。吳石將軍在1950年被發現是中國共產黨安插在國民黨政府府內部的最高階共諜，吳石被查獲後遭處死，而被中共視為「烈士」。



鄭麗文今日（7日）則回應，她是希望兩岸和解、兩岸和平，希望悲劇不要再複製、希望未來台灣人民不再因為自己的政治理想跟信仰而必須付出生命作為代價。



鄭麗文。

《自由時報》報道指，該場活動由「台灣地區政治受難人互助會」舉行，地點選在吳石等人被槍決的台北市馬場町紀念公園。根據採訪通知，活動主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，稱馬場町紀念公園正是吳石等烈士「就義犧牲」的歷史現場。

1950年3月，吳石被捕入獄。同年6月，吳石在馬場町從容就義（低頭簽名者），時年57歲。1973年，中國國務院追認吳石為革命烈士。

據了解，此前在大陸受到好評的陸劇「沉默的榮耀」就是講述吳石等將領在台灣向中共華東局傳遞軍事情報，與國民黨展開交鋒的故事。吳石後來遭到逮捕，「吳石案」牽連到台灣多名軍方人士，包括當時的國防部第三廳副廳長、少將吳鶴予等，使其遭冤獄10年。

民進黨立委王定宇則批評鄭麗文「敵我不分，接受中共史觀」，他稱，「國民黨主席追思共產黨共諜為先烈，這是直接站在中共的立場，簡直是對著蔣介石臉上吐口水、對著因為共諜洩密而犧牲的國軍豎中指，更是敵我錯置、對中華民國台灣的直接背叛。」

鄭麗文盼兩岸和解：台灣人不再因政治理想付出生命

鄭麗文7日下午出席「馬習會十週年研討會」期間，被媒體問及此事。鄭麗文首先發出疑惑的「蛤？」後，她接著說，在國共內戰之後，全世界也因為東西陣營對峙，陷入所謂的冷戰時期，當年的50年代，台灣歷經過非常肅殺的一段政治歷程，在二二八事件之後，也歷經白色恐怖、清鄉運動。所以，明天是針對白色恐怖的政治受難者所進行的秋季活動。

鄭麗文提及，2005年她接受國民黨前主席連戰邀請而參加國民黨，她一加入國民黨，就主辦2月27號的重要活動，邀請二二八事件受到政治逮捕、坐了30年左右政治黑牢的陳明忠，她邀請陳明忠到國民黨中央黨部遞給連戰「和平之鑰」，背後代表的歷史意義，就是因為當年國共內戰以及全世界的冷戰背景，導致很多人因為不同的政治理想跟主張付出青春跟生命。

電視劇《沉默的榮耀》。

鄭麗文表示，在台灣有非常多的共諜案，在中國大陸也有國民黨的黨員及國民黨政治工作者，當年在中國受到逮捕甚至於受到凌虐犧牲生命，做了幾十年的黑牢，「所以，這是一個歷史的悲劇，他們希望悲劇不要複製、希望悲劇不要發生、希望未來台灣人民不再因為自己的政治理想跟信仰而必須付出生命作為代價。」

鄭麗文強調，台灣已經民主轉型幾十年，台灣已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，所以，她明天出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，他們不需要再為自己的政治信仰付出代價。

據了解，該場紀念活動由「台灣地區政治受難人互助會」舉行，地點選在台北市馬場町紀念公園，鄭麗文預計將出席致詞，流程中還包含「台灣民主自治同盟」向在台灣犧牲烈士致敬。

「台灣民主自治同盟」並非台灣的政治組織，而是和簡稱民革的「中國國民黨革命委員會」一樣，是中國大陸除中國共產黨以外的八大民主黨派成員，兩黨和「中華全國台灣同胞聯誼會（大陸全國台聯）」，都是推動對台統戰工作的重要黨派和組織。