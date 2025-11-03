鄭麗文擬下鄉號召入黨　目標2028年完全執政　終結兩岸自相殘殺

台灣國民黨11月1日召開全代會，鄭麗文正式上任黨主席。黨內人士表示，鄭麗文將下鄉號召更多支持者入黨，壯大國民黨的基本盤，並積極展開協調整合的前置作業，備戰2026地方選舉。



《自由時報》報道，鄭麗文日前在全代會上致詞表示，國民黨在最壞的時代，要振衰起敝、撥亂反正，她要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，並交付全體黨代表重要使命，就是未來四年任期中，每個人都要找到一百位老朋友或新朋友加入國民黨，幫助國民黨增加20萬名黨員，未來再增加200萬、400萬、500萬，最後贏得全台灣多數支持。

鄭麗文。（Facebook＠鄭麗文）

國民黨今日（3日）舉行中央評議委員會議，鄭麗文致詞時表示，2028年要成為真正代表台灣主流民意的最大政黨，要團結所有的在野力量，甚至於要讓對民進黨唾棄、失望的力量都靠過來，完成2028年和平政黨輪替，國民黨重新成為第一大黨，過半取得政權，在國會要一黨過大，希望國民黨成為名符其實的第一大黨，完成完全執政的重要使命。

鄭麗文指出，國民黨要重回第一大黨，要繼續捍衛平等均富，重返執政是要捍衛民主自由法制的體系，重返執政要再創新的經濟奇蹟、新的護國神山群，國民黨絕對有這個能力且必須使命必答，更重要的是終結兩岸自相殘殺的悲劇，必須證明給全世界看，兩岸可以用智慧與決心，開創百年和平的基業。