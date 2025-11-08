蘇起籲台灣三黨自救與大陸和談：台灣對美國不值錢，會被低價賣掉

11月6日，台灣前國安會秘書長蘇起再度呼籲台灣三大主要政黨，透過民主程序自救，找到跟中國大陸可共存共榮的路。他表示，他認為和談是台灣最後一條路，不然就進入「垃圾時間」，就等美國跟大陸做最後決策。



蘇起認為，台灣對大陸值錢、對美國不值錢，兩強「交易可能性很高」，但因為美國幕僚不懂台灣，「要賣一定是低價賣掉」。



蘇起曾任台灣國安會秘書長。（中時新聞網）

政大外交系、社團法人對外關係協會主辦的「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」 座談會6日舉行，邀請多位具兩岸談判經驗的台灣退休政府高層與談，包含前總統府副秘書長邱進益、前海基會副秘書長李慶平、前陸委會主委夏立言、蘇起等人。

對於此次特朗普和習近平在釜山會面沒有談台灣，蘇起說這也不意外，且場地也不適合，要談的話明年在北京（指特朗普訪問大陸）。「要交易是很有機會的，他（美國）準備把台積電吸光光再說」。

蘇起表示，美國總統特朗普是房地產商，而台灣這塊地太遠、對他來說一點都不重要，但對大陸卻很重要，「（對特朗普來說）這個交易是太好的交易了」，因此蘇起認為，台灣被交易的可能性非常高，只是美國還沒準備好：第一，換什麼值得，且美國要的大陸不一定會給；第二，美國要克服內部問題，但是交易的可能性絕對存在。

2025年10月30日，在韓國釜山金海國際機場出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在雙邊會後交談。（Reuters）

蘇起呼籲，台灣應認清這個局勢，透過民主程序，解決存亡問題。「而不是假裝民主，實際上我們民主是大國主導」。他強調，自己認為和談是台灣最後一條路，不然就進入「垃圾時間」，就等美國跟大陸做最後決策。

蘇起提到，從宏觀的歷史來看，台灣從來都是夾在美中日三個大國之間，哪個大國力量上升，台灣就變成他的；台灣在三國之間曾轉手兩次，自己卻沒有選擇，連會不會打仗都無法決定。

當前局勢而言，蘇起直言，中國大陸實力上升，美國正在下降，「所以轉手的時間又到了」，而台灣要問的是，在轉手的過程中會不會打仗？打仗會不會波及台灣？

蘇起對於台灣的經濟與軍事發展也感到擔憂，他直言，現在台灣最後一個機會就是認清局勢，並透過民主程序來解決自身存亡與前途問題，「而不是假裝民主，實際卻由大國來決定。他斷言，只要兩岸和談，中美都會樂見，因為解決了他們的頭痛問題。」

福建艦在海南三亞入列。（新華社）

他指出，希望台灣三黨合作透過民主程序為台灣自己的前途找到一條、不打仗、自救、可以跟大陸共存共榮的路，結果絕對比美國談還要好。尤其美國幕僚不懂台灣，「要賣一定是低價賣掉」。

對於有傳聞說中國大陸介選國民黨主席鄭麗文，蘇起坦言自己「不認為」，對北京來說，「台灣沒那麼重要、國民黨沒那麼重要」，因為力量改變，而「台灣有點在夢遊」。