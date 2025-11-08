出席白色恐怖活動追思吳石？鄭麗文稱是媒體誤導：紀念政治受難者

國民黨主席鄭麗文今日（8日）天出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，此前因為該活動追思對象之一是吳石而引發熱議。據了解，吳石曾任國民政府國防部參謀次長，在1950年他被發現是共產黨安插在國民黨政府府內部的最高階共諜，吳石被查獲後遭處死，而被中共視為「烈士」。



鄭麗文對此則表示是媒體誤導。她強調，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，吳石、朱楓等人，並不在認定的「政治犯」定義中，盼各界聚焦史實，勿模糊焦點。她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。



國民黨主席鄭麗文今日（8日）天出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動。（中時電子報）

台灣地區政治受難人互助會主辦的50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，8日在台北市馬場町紀念公園登場，主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，邀請鄭麗文與會並致詞。

鄭麗文出席活動前，在Facebook發文指出，受政治受難人互助會邀請出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重誤導。

她強調，活動並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。

鄭麗文表示，白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，但吳石、朱楓等人是有任務的情報工作者，在台執行間諜工作，與公眾認知的政治思想政治犯，有所不同。她盼各界聚焦史實，勿模糊焦點。

台灣地區政治受難人互助會8日下午在台北市馬場町紀念公園舉辦50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，吳石也在追思名單中。（翻攝台媒）

鄭麗文提到，過去有政治冤獄是出於國共內戰結果，國共之間對於很多事情主張不一樣，但是這不代表彼此一定要兵刃相見，或剩下自相殘殺一途，希望可以透過對話取代對抗，過去的歷史悲劇，可以透過和平方式化解。

鄭麗文在活動開始前先慰問在場的受難者家屬並致意。（中時電子報）

蔣萬安稱「應紀念捍衛中華民國的前輩」 鄭麗文表示認同

蔣萬安受訪時對於鄭麗文赴統派社團秋祭場合表示，「我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩」，鄭麗文則表示認同，「當然，蔣市長講的也沒有錯」。

據了解，該場紀念活動由「台灣地區政治受難人互助會」舉行，地點選在台北市馬場町紀念公園，「台灣民主自治同盟」並非台灣的政治組織，而是中國大陸除中國共產黨以外的八大民主黨派成員，是推動對台統戰工作的重要黨派和組織。

對於記者詢問是否知道該活動主辦方的的政治立場？鄭麗文回應稱，赴會前也知道主辦單位的統派思想與主張，這些都是公開訊息；不過不管是什麼樣的政治主張、認同與否，在台灣民主化社會裡，這些政治主張不需要再擔心受怕，會遭到政治打壓與破壞。