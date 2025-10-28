台北車站性侵案｜通緝犯性侵香港七旬女遊客　台北地檢署求刑7年

台北車站性侵案，44歲通緝犯邱勝明趁71歲香港女遊客飲醉酒失去意識後公然性侵。10月28日，台北地檢署依乘機性交罪嫌起訴，求刑7年。



《聯合報》報道，受害的七旬婦人獨自從香港赴台灣觀光，遺失一個行李箱，在台北車站睡了4、5天，遇到同樣睡在北車的露宿者（街友），閒聊在台灣見聞，露宿者對婦人稱北車之王，若找到行李會歸還；日前婦人離開台北旅遊，搭車再回到台北，選擇在台北車站過夜，並詢問街友有無行李下落。

受害婦人指控，她在台北車站過夜數天，期間見到邱勝明3次，初步認識有喝酒聊天，邱男曾在飲酒期間不斷說「撩妹話語」搭訕，誇她漂亮，還告白說「喜歡妳、想跟妳結婚」。她認為邱男是開玩笑，還回答「那你去買鑽戒」，未料邱男趁她喝醉性侵。

人來人往的台北車站大廳驚傳性侵案。圖為事發地點。（聯合報圖片）

對於案發當天，婦人只記得曾和露宿者喝酒，根本不記得酒醉後發生何事，直到在醫院驗傷，酒醒感覺身體不適，看到閉路電視畫面才知道被侵犯，痛批邱男「不是人！」。她錄口供後已按照行程規劃離開台灣。

起訴指出，10月9日中午，受害婦人和邱勝明在內的數名露宿者在台北車道喝酒聊天，直至下午3時許陸續散場，婦人泥醉在地無動彈，下午3時22分許，邱男涉雙手抱著婦人拖到牆邊，公然在車站大廳性侵得逞，過程約10分鐘。

檢方查出，邱勝明因竊盜等案件遭判刑，應合併執行徒刑6月，可易科罰金，但未繳納罰款被通緝，才出沒在台北車站大廳。

此案經位處台北車站二樓的遊客目擊現場報案，鐵路警察獲報後調閱閉路電視，當日下午3時37分逮捕邱勝明到案，依法送辦。邱到案稱，喝酒不記得，但見到閉路電視等畫面則認罪，當日因竊盜案發監執行，事後邱男翻供，辯稱「沒有碰到」無性器官接觸。

檢方認定，邱勝明公然在台北車站人來人往大廳犯案，翻供且態度惡劣，全案依乘機性交罪嫌起訴，建請法院重判7年。