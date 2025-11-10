三上悠亞加盟台籃啦啦隊　業界揭秘台灣啦啦隊文化勝日本韓國原因

台灣職業籃球隊「福爾摩沙夢想家」10日（周一）宣布，前日本AV女優三上悠亞將現身台灣籃球界，全季加入其球團啦啦隊「Formosa Sexy」，引發極大關注。



三上悠亞去年擔任「福爾摩沙夢想家」一日啦啦隊成員，參與開場表演。（福爾摩沙夢想家）

三上悠亞曾在去年以「一日啦啦隊成員」的方式為福爾摩沙夢想家登場，帶來爆滿的觀眾人潮與驚人的票房效益，當天主場高達215萬元台幣（約54萬港幣）票房，成為台灣職籃行銷史上少見的成功案例。

當天球隊同步推出的包括T恤、抱枕、應援毛巾等聯名商品，也在短短24小時內創下150萬元台幣（約38萬港幣）銷售額。

三上悠亞夜遊銅鑼灣食小籠包。（ IG@yua_mikami）

台媒《風傳媒》報道，三上悠亞加盟的背後是台灣職業運動行銷模式的深層轉變，自2023年中華職棒開始引進韓籍啦啦隊員後，外援文化迅速在職棒界擴散，形成「大外援時代」。啦啦隊員在日本與韓國多為配角角色，曝光度雖高但很難發展成明星級個體，但台灣市場的結構不同，啦啦隊文化在台灣具有高度明星化的潛勢。

曾有不願具名的啦啦隊業界人士透露，台灣啦啦隊員有著正能量、健康清新的風格，不論是待遇、形象、知名度和社會好感度，都比日本及韓國的啦啦隊員的地位好很多，因此對日韓啦啦隊員來說，具有很大的吸引力。

分析指，台灣球隊積極打造個別品牌，使啦啦隊成員能迅速累積粉絲，加入台灣啦啦隊等於獲得更多商演、代言與媒體曝光機會。有業界人士指出，在韓國，即便是頂尖啦啦隊成員也很難跨界成為明星；但在台灣，反而可能因應援舞蹈、社交媒體曝光、跨界合作而獲得演藝圈入門機會。

三上悠亞出席內衣品牌活動。（葉志明 攝）

