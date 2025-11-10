台灣都有熊災？花蓮有黑熊爬入屋覓食　當局：與人類生活範圍不遠

台灣花蓮縣卓溪鄉立山村有民眾昨日（9日）早上驚見有台灣黑熊叼走家中雞隻，晚上7時又見有熊嘗試爬入工寮（供工人居住的臨時搭建物）覓食。林業及自然保育署花蓮分署接報後，成功捕獲一隻體重約12公斤、體型瘦弱的小公熊。



花蓮縣有熊嘗試爬入工寮覓食。（影片截圖）

當局表示，有民眾通報，發現黑熊企圖從工寮窗戶爬入屋內，他當時雖然害怕，仍用手機錄影通報。保育人員立即前往布設2組誘捕籠，過沒多久就捕獲黑熊。

當局表示，這隻被捕獲的黑熊為公熊，體型明顯瘦弱且營養不良，體重12.3公斤、體長99.5厘米，初步研判為幼熊。為避免熊隻受驚與村民恐慌，迅速將熊送往動物醫院檢查，確認健康狀況後，將評估黑熊是否能在野外生存，若短期內無法在野外生存，會先訓練再野放。

當局表示，近日村民看見有大小熊同時出沒，研判可能是母子熊活動範圍重疊。驅熊隊將持續在現場巡查，利用相機與足跡辨識確認是否仍有其他熊隻活動，同時加強社區防熊宣導，並發放熊鈴、防熊噴霧等驅熊器材。

當局又表示，卓溪鄉位於台灣黑熊的自然棲地，過去多次發現熊與人類的生活範圍距離並不遠，但黑熊通常會與人保持安全距離，不會主動靠近民宅。部分熊因覓食壓力或人為食物誘因，才可能接近工寮或雞舍。