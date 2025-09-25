黑熊披袈裟散步網民真假難辨 動物園：由飼養員養大，會模仿人類
撰文：林芷瑩
出版：更新：
安徽宣城市皖南野生動物園內一隻披著袈裟的黑熊，近日在內地社交平台上爆紅，由於牠能站立與工作人員互動，不少網民直呼「以為是人假扮的」。
影片顯示，在動物園內人流較少的道路上，黑熊站立與工作人員互動，走姿挺拔與人同高，網民都分不清是真熊還是人扮熊。
《極目新聞》報道，9月24日，該動物園工作人員證實，片中的動物是真的黑熊，牠從小由飼養員養大，性格溫順聽話，會模仿人的行為，不會攻擊人類，「有時候飼養員會牽著牠出來溜達。在食物引導下，牠能站起來行走10多米」。
屬地文旅局工作人員表示，應該是真動物，具體情況可以咨詢動物園。
網民睇法：
這真的…分不清是不是熊
這直立行走感覺比我進化的好
那牠脊椎真好，站得好直，完全不駝背
可以演西遊記了
我一開始以為是人扮演的很真 結果真是熊啊
袈裟有點短了，給孩子弄件合身的衣服吧
可以拍劇賺口糧了
