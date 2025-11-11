陸駐大阪領事「斬首論」惹議　台官方：戰狼言行令人大開眼界

日本首相高市早苗11月7日表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）可能使日本進入「生存危機事態」，屆時可以行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍在社交平台X回應有關報道稱，「應毫不猶豫地斬首（高市）」。雖然他隨後刪除貼文，事件已在日本引起軒然大波。周二（11日），台灣外交部門發言人蕭光偉就事件表示，這種戰狼般的言行舉止「令人大開眼界」，更凸顯其恣意妄為的霸權心態。



蕭光偉表示，「我只能說，尊重他人或他國，就是尊重自己」。據了解，日方已經對此提出嚴正抗議及交涉，他稱大陸外交人員這種戰狼般的言行舉止令人大開眼界，更凸顯他們恣意妄為的霸權心態，這樣的威脅不僅不符合文明法治國家的言論底線，更是對一國政府首長極度的不尊重及無理。

蕭光偉認為，陸方外交人員這樣不當的言行，實際上只會傷害他們自己的形象，奉勸陸方應秉持相互尊重原則，在國際社會上與他者好好相處，包括台灣。

圖為2025年10月24日，新任首相的高市早苗在國會發表就職演說。（Reuters）

蕭進一步指，台海和平事實上攸關全球安全及發展，台灣會持續與理念相近國家密切合作，共同確保台海和平穩定，以及因應各種可能的威脅與侵擾。

早前，高市早苗在眾議院表示：「我們的立場始終是希望和平解決（台灣問題），如果出現武力攻擊，那麼被認定為生存危機事態的可能性很高。」

對此，薛劍在X上用日語評論：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，應該毫不猶豫地斬掉。你們做好覺悟了嗎？」

▼薛劍：應「斬首」高市早苗

此番言論隨即在網上引發爭議，日本福島縣議員渡邊康平批評其無法接受、呼籲將他驅逐出境。

薛劍隨後刪除了該貼文，周日又發文稱：「『台灣有事就是日本有事』是一部分愚蠢的日本政客選擇的一條自取滅亡之路......它違反了《中日和平友好條約》的法律義務，無視台灣回歸中國這一二戰勝利的成果，背棄了戰敗國應承擔的義務，並且完全忘記了《聯合國憲章》中關於前敵國的條款。」