中國領事要脅「斬首」惹議　高市早苗：涉台言論符政府立場不撤回

日本首相高市早苗11月7日表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）可能使日本進入「生存危機事態」，屆時可以行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍在社交平台X回應有關報道稱，「應毫不猶豫地斬首（高市）」。雖然他隨後刪除貼文，事件已在日本引起軒然大波。高市早苗10日（周一）在眾議院預算委員會會議上表示，她上週有關台灣的言論符合政府既定立場，不會撤回。高市指，她今後將不再對具體個案發表評論。



日本政客轉發中國駐大阪總領事薛劍的貼文：

據《日本放送協會》報道，高市早苗7日（上周五）向委員會表示，假如台灣發生涉及動用武力的緊急狀態時，可能會被視為威脅日本生存的局面。

根據2015年頒布的《國家安全法》，在構成「生存威脅」的情況下，日本可以基於集體自衛權在有限範圍內使用武力。

主要反對黨立憲民主黨議員大串博志10日（周一）就此言論向高市早苗發出質詢。

他表示，當政府在討論「生存威脅」時，即使在討論《國家安全法》期間，也從未提及具體的國家、地區或情況。

大串博志建議高市考慮到首相言論的嚴重性以及可能引發的海外反應，應該修改她的言論。

高市早苗表示，當被問及何種情況會被視為台灣緊急狀態時，她是基於最壞情況的假設發表上述言論。

她表示，她也明確指出，政府將綜合考慮具體情況的所有訊息，來判斷何種情況構成「生存威脅」。

2025年10月21日，日本東京，新任首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上致詞。（Reuters）

高市早苗重申，她的聲明符合政府的既定立場，她不會收回。高市又指，今後她將不再對具體個案發表評論。她表示，她無意將自己的聲明作為政府的統一立場。