鄭麗文：接受「九二共識」保台灣生存　賴清德推進「台獨法西斯」

近日，國民黨主席鄭麗文接受《日經亞洲》專訪，是她自11月1日就任以來首次接受外媒的專訪，地點選在國民黨中央黨部，文章於周五（14日）刊登。她在訪談中表示，只要台北接受「九二共識」，即使有不同的解讀，兩岸緊張局勢將會停止。她更批評賴清德正推進「台獨法西斯的黑暗時代」。



在談及與中國國家主席習近平的「鄭習會」時，鄭麗文強調，對話可以取代對抗，有助於防止毀滅性的衝突。她願意在維護和平的前提下與習近平會面，並表示自己相信兩岸可以和平解決所有分歧。她引用前總統馬英九的經驗，認為相較於軍備競賽或增加軍事支出，這是更理想的解決方案。

鄭麗文強調，只有接受九二共識，才能保障台灣的生存，並批評賴清德總統承諾的國防預算增長。她對賴總統承諾明年國防預算超過國內生產總值（GDP）的3%，到2030年達到5%表示懷疑，認為這樣的增幅過快，無法真實保障台海安全。針對是否應該追求類似北約的國防預算水平，鄭麗文指出北約的期限距今尚遠，直至2035年，屆時許多事都將改變。

在訪談中，鄭麗文認為，威脅台灣未來的是民進黨與賴總統，而非北京。她表示，前總統蔡英文拒絕接受九二共識，導致兩岸關係急劇惡化；如今，總統賴清德正推進「台獨法西斯的黑暗時代」。

鄭麗文批評，賴清德正推進「台獨法西斯的黑暗時代」。（資料圖片）

她指控民進黨實施「綠色恐怖」，並抨擊賴總統操控媒體及司法系統，回應為何台灣不能有支持統一的言論自由。鄭麗文甚至指出，台灣90%的文化、歷史及血統源自中國，認為稱自己為中國人是自然而然的事情。她批評民進黨試圖去中國化，導致民眾感到困惑。

鄭麗文的目標是讓選民更接近國民黨的世界觀。儘管專家質疑她的觀點，但她的溝通能力及處理敏感話題的果斷被視為她的優勢。

鄭麗文還指出，台灣在華府與北京之間需保持微妙平衡，並批評民進黨未能妥善處理這一問題。她認為華府出於對衝突的恐懼，加強對台積電的管控，並表示應透過恢復國共論壇來緩解這種恐懼—該論壇自2016年以來一直中斷。

最後，對於日本首相高市早苗，鄭麗文表達了祝賀，並希望未來能有更多女性參政。