港商丁小琥在台被起訴　涉策反6軍官發展共諜組織

台灣媒體周二（18日）報道，香港籍男子丁小琥涉利誘台灣6名現役或退役軍人，為中共刺探及收集台灣的軍事機密等資料，周二遭起訴並移審。台灣高等法院當晚開庭訊問7人後，裁定7人羈押。高院合議庭認定，7人涉違反國家安全法等罪嫌重大，最輕刑期在5年以上，有相當理由認為有逃亡之虞，裁定7人羈押3個月；被告之一的楊千慧全部坦承犯行，已無串供之虞，解除禁見，其他6人則維持禁見。



圖為長沙市人民代表大會民族華僑外事委員會委員丁小琥。（聯合報圖片）

台灣高檢署偵辦港籍男子丁小琥赴台發展共諜組織案，空軍飛指部中尉人事官楊千慧遭起訴。（聯合報圖片）

吸收軍官竊取機密 遊說一旦發生戰事消極不抵抗

台灣《聯合報》報道，檢方去年7月24日起指揮調查局台北市調查處、國防部憲兵指揮部等，陸續發動4波偵辦，共搜索21處所、約談13人、查證16人，丁小琥等7人被法院裁定羈押禁見迄今。調查局也指出，本案是2015年偵辦「鎮小江共諜案」以來，再次偵破大陸情報人員赴台，從事發展組織及刺探蒐集機密案。

《聯合報》指出，擁香港籍的丁小琥為湖南省長沙市人民代表大會民族華僑外事委員會委員，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，透過兩岸媽祖文化交流機會，以及多次假藉商務活動或觀光名義申請赴台，吸收多名現、退役軍官發展共諜組織，從而刺探機密資料。此外，丁小琥並遊說現役軍人，一旦兩岸未來發生戰事時，率領部屬消極不抵抗。

台灣高檢署偵辦港籍男子丁小琥赴台發展共諜組織案，陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智（右）遭起訴。（聯合報圖片）

台灣高檢署偵辦港籍男子丁小琥赴台發展共諜組織案，國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明遭起訴。（聯合報圖片）

涉透過媽祖文化交流赴台 先後匯入逾千萬台幣經費

《自由時報》稱，68歲的丁小琥為大陸湖南拓展集團有限公司董事長，並擔任中華全國工商業聯合會直屬委員會執委等職位。7年前就以湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長身份赴台交流，開始接觸我國人士。涉案的軍官包含空、陸軍，層級高達中校，當中包含現職空軍飛指部少校管制官邱翰林、機械化步兵少校參謀官楊博智等人，均被吸收。

中央社報道，根據台灣高檢署、台北地檢署、調查局及國防部新聞資料，當局調查發現，丁小琥先後成功吸收退役軍官王文豪、譚俊明及張志煒（已歿）、何聖影（已歿）為組織核心成員，再由核心成員循昔日軍中同僚、部屬人脈關係，物色其他現役或退役軍人：呂芳契、邱翰林、楊千慧、楊博智，伺機刺探、收集機密。

台媒指出，丁小琥透過同案另一被告陳俊安，以本人或透過所設立的公司帳戶，陸續轉匯1,112萬餘元新台幣（約270萬港元），分批匯入不同帳戶，供張志煒、何聖影、王文豪等人提領支用，以及發放在台蒐情成員工作報酬。

台灣高檢署偵辦港籍男子丁小琥赴台發展共諜組織案，空軍飛指部少校管制官邱翰林（左）遭起訴。（聯合報圖片）

台灣高檢署偵辦港籍男子丁小琥赴台發展共諜組織案，陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契遭起訴。（聯合報圖片）

另涉洗錢等罪 兩涉案者病逝不予起訴

台灣高檢署依違反國家安全法等罪，起訴丁小琥及6名現役或退役軍人：王文豪、譚俊明、呂芳契、邱翰林、楊千慧、楊博智。另外，台北地檢署針對洗錢犯行，依違反銀行法及洗錢防制法等罪嫌，起訴丁小琥、王文豪、陳俊安；張志煒及何聖影雖亦涉洗錢罪，但因2人病逝不予起訴。