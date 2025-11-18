日媒：陳志在東京擁豪華公寓市值8000萬　或曾試圖獲長期居留資格

據日媒報道，因涉嫌參與大規模詐騙及洗錢等跨國犯罪被美國司法部起訴的柬埔寨企業「太子控股集團」主席陳志在東京都港區擁有一間高級公寓，市值高達16億日圓（約8000萬港元）。有分析認為，陳志可能曾嘗試透過在日本創業獲得可長期居住的居留資格。



共同網11月18日報道，這一情況通過陳志2022年成立公司的法人登記簿的查冊得到確認。

2025年11月18日，圖為柬埔寨太子集團總部大樓。（太子集團官網）

據報道，陳志可能曾試圖通過在日本創業獲得可長期居住的居留資格。美國司法部已申請充公陳志持有的127,271枚比特幣（市值約116.13億美元，約900億港元）。陳志透過非法手段賺取的資金金額龐大，部份資金可能已通過非法洗錢方式流入日本。

據共同網較早前報道，擁有柬埔寨國籍的陳志在東京都千代田區設立的公司名為「Prince Group」。該公司最初登記的地址位於與柬埔寨首都金邊太子總部大樓相鄰的地塊，2024年變更為港區北青山的高級公寓。據柬埔寨當地消息人士稱，陳志曾多次往返日本。

據日本房地產資訊網站等顯示，該公寓的每戶面積均在150平方米以上。據稱若租用，每月租金高達數百萬日圓，部份二手單位出售價格超過16億日圓（約8000萬港元）。

美國司法部10月14日宣布起訴陳志。據登記簿記載，在美國提出起訴後的10月24日，陳志的住址已改回柬埔寨金邊的同一地點。

圖為柬埔寨太子集團主席陳志。（太子集團官網）

報道指，面向在日本創業外國人的「經營管理」居留資格已於10月16日通過作出修改，獲取條件變得更加嚴格。修改前所需註冊資本為500萬日圓（約25萬港元）以上，現已提高至3000萬日圓（約150萬港元）以上。陳志所成立公司的註冊資本為500萬日圓（約25萬港元）。