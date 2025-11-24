台男頭部中槍亡　現場查獲手槍子彈　警追查是否涉他殺或幫派糾紛

11月23日晚，台灣基隆發生槍擊案，一名李姓男子頭部中彈，送院搶救不治。警方封鎖現場採證調查，查獲一把手槍及十多發子彈，並將現場人員帶走錄口供。



台灣傳媒報道，39歲李姓男子被人發現倒臥在廁所內，但廁所門反鎖。消防接報到場破門後，發現李男頭部中槍，有約5厘米的傷口，意識昏迷，將他送往基隆長庚醫院急救。李男中槍位置靠近太陽穴，送院時生命徵象微弱，經搶救後不治。

中槍的李姓男子送院搶救後不治。（聯合報）

報道指，李男在案發前曾傳訊息給朋友及兒女，兩名友人抵達李男住處時，突然聽到槍聲，上前查看時發現廁所門反鎖，擔心發生意外才報案。另外，李男疑有幫派背景，他送院搶救時，急診室外聚集了20多人關心其傷勢。

警方在案發廁所內查獲一把手槍及十多發子彈，並將兩名在場親友帶返警署錄口供，進一步釐清有無暴力脅迫行為及案發前後經過。警方正追查是否涉及他殺嫌疑或幫派糾紛，目前正「以槍追人」追查槍枝來源，並已通報基隆地檢署，由檢察官驗屍，死因有待鑑定結果釐清。