賴清德稱北京目標2027年完成武統　鄭麗文：不要全面投資戰爭

賴清德今日（26日）臨時召開記者會，會中他指出，「北京當局以2027年完成『武統台灣』為目標，加速侵略台灣的軍事整備」，賴清德稱他稍早召開國安高層會議，並具體提出兩項「守護民主台灣國安行動方案」，包含要在未來8年投入1.25萬億新台幣（約合3111億港幣）國防軍購經費。



對此，國民黨主席鄭麗文表示，納入新的軍事特別預算後，台灣2026年度整體舉債規模恐將突破5000億元新台幣（約合1241.5億港幣），這已經遠遠突破法定的舉債上限。她批評政府只是將龐大赤字一次性推給下一代，並呼籲賴清德千萬不要成為國際的麻煩製造者，不要將台海變成火藥庫，更不要讓台灣變成兵工廠、全面投資戰爭。



鄭麗文在社交網站表示，賴清德宣布將新編列1.25萬億元軍事特別預算，連同今年度中央總預算及既有的兩項特別預算，今年國防支出總額將高達9495億元（約合2354.8億港幣）。依此估算，2026年度中央總預算將須舉債2992億元（約合742.5億港幣）；既有的兩項特別預算又需舉債1008億元（約合250億港幣）；若再納入新的1.25萬億軍事特別預算，整體舉債規模恐將突破5000億元，這已經遠遠突破法定的舉債上限。

她指出，大規模的舉債不僅有違財政紀律，更對其他類別的預算產生嚴重排擠作用，讓台灣的財政可持續性與世代正義蕩然無存，「難道賴總統及國安團隊對此都沒有任何考量嗎？」政府在高調宣示強化國防、構築「台灣之盾」的同時，既未公開項目細節、揭露成本效益評估，更沒有積極提出替代籌資途徑，只是將龐大赤字一次性推給下一代。

10月31日，賴清德主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T坦克成軍典禮，並檢閱部隊。（總統府影片截圖）

她批評：「堂堂中華民國元首，對於如此重大的國家政策，竟然在尚未向全民報告、尚未向國會報告、尚未進行具體可行性評估之前，就直接對外國媒體投書，民主制度所應具備的基本程序正義竟化為烏有，如此藐視國會、自貶身價、自毀國格的行為，令人難以接受。」

另外，同樣讓人擔憂的是，賴清德竟要以投書的方式，來宣布如此重大的決策，實在是史上頭一遭，「難道台灣與美國已沒有正式的溝通管道了嗎？」賴清德的一系列舉措，顯然出現了嚴重的決策失誤，「既損害國格、也喪失身為元首應有的格局」。

10月10日，賴清德出席2025年雙十大會。（台灣總統府提供）

最讓鄭麗文憂心的是，賴清德在記者會中所做出的宣示，無疑是在玩火。今年大罷免後，賴清德陷入了內憂外患的嚴重政治領導危機中。本來民眾大多殷切盼望民進黨在大罷免失敗後重新調整腳步，深切反省上任一年多以來的種種作為和錯誤路線，但令人遺憾的是，民進黨政府反而用更危險、更激進的手法，將台灣安全和民眾的幸福推到懸崖邊、讓台灣面臨重大危機。

最後，鄭麗文強調，重提「兩國論」、再次大步向「台獨」邁進，絕對不是2300萬人所樂見的，也絕不是區域和國際社會所樂見。國民黨身為台灣最大在野黨，鄭麗文誠摯呼籲賴清德：「千萬不要成為國際的麻煩製造者，不要將台海變成火藥庫，更不要讓台灣變成兵工廠、全面投資戰爭。也希望國際社會能夠理解台灣人民對和平的深切期盼，我們應該積極成為和平的締造者，遠離戰火、避免戰爭，而非國際上的麻煩製造者。至盼賴總統三思、懸崖勒馬！」