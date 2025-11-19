國台辦：已收到上萬封台獨打手幫兇舉報電郵

11月19日，國務院台辦舉行例行新聞發布會。國台辦回應台獨打手幫兇最新舉報情況表示，已收到上萬封舉報電郵。



國台辦發言人朱鳳蓮表示，這充分表明兩岸民眾希望嚴懲「台獨」打手、幫兇的態度，也反映了兩岸民眾堅決反對「台獨」分裂、推動兩岸關系和平發展、推進祖國統一大業的共同心聲。支持有關部門以事實為依據、以法律為準繩，對「台獨」打手、幫兇嚴厲打擊、終身追責。

民進黨立委沈伯洋。（facebook@沈伯洋）

今年3月，國台辦推出專欄，以供民眾舉報「台獨」打手或幫兇迫害台灣同胞。專欄推出1日，國台辦便收到300多封電郵，並公佈11人名單，涉及台灣內政部部長劉世芳；民進黨籍立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷；台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷；「黑熊學院」金主曹興誠、「深綠」牙醫史書華；「台獨」網紅溫子渝、陳柏源等。

10月28日，重慶市警方對沈伯洋立案偵查，並依法追究刑事責任。11月13日，福建省泉州市公安局發佈懸賞公告，徵集「台獨」網紅溫子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）違法犯罪線索。