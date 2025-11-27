批賴清德｢玩人民的命｣ 　洪秀柱：孩子鬧脾氣，我們總不能跟著鬧

台灣總統賴清德日前投書《華盛頓郵報》稱，台灣將大幅增加國防預算，並加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統，以因應來自北京的軍事壓力。他更明確指出北京設定2027年「武統台灣」為目標。周四（27日），國民黨主席鄭麗文批評賴清德玩火，把百姓當政治豪賭籌碼；前主席洪秀柱亦表示，賴以「台獨促統」，這不是玩火，是玩人民的命，又指「孩子鬧脾氣，我們總不能跟著鬧」。



洪秀柱在Facebook發文表示，這幾天看到賴清德一場又一場的記者會、宣示、投書，滿腦子只浮現一幅畫面，彷如一個執意要往危險道路奔去的孩子，嘴裡喊著勇敢，腳下卻是會讓全家人一起陪葬的深淵。

洪指出，賴清德說北京有2027年武統目標，因此台灣要在2027年完成備戰，這是把戰爭當成倒數計時的鐘，「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」把統獨問題推向衝撞，以「台獨促統」把兩岸推往賴總統口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。

11月26日，賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於會後主持記者會。（Facebook@賴清德）

她進一步批評，賴稱要守護民主、主權，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由，把台灣推向最危險的位置；強調戰爭不是喊口號，戰爭是血、火、無法挽回的毀滅，賴的作為像極一個聽不進話的孩子，只想證明自己勇敢，卻忽視全體家人將付出的代價。

她建議，賴應以民進黨主席的身分，宣布放棄台獨黨綱，試著重啟兩岸和平對話的大門，這是最後能把台灣從邊緣拉回穩定的道路；和平統一的談判，是這個時代唯一能讓台灣維持最大程度現狀的方式，也是唯一能讓兩岸長治久安的道路。

鄭麗文亦呼籲賴清德「千萬不要玩火」。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文則表示，在賴清德的記者會之前，很多民進黨都還在抨擊2028年是不是能夠有和平選舉，但賴總統的發言似乎已經認證他們也認為在2028年之前，很可能兩岸就會迎來武力的衝突，這不只是2300萬人不想看到，也是區域和國際社會要全力避免的。

鄭又表示，賴清德很多的談話，讓很多台灣民眾，甚至國際社會都高度憂慮，希望賴清德能夠三思而後行，千萬不要玩火。就在東北亞局勢稍微露出能緩和的跡象，美國總統特朗普為此事還致電日本首相，就在大家想要熄火、滅火的時刻，賴清德卻又想要點火、玩火，這才是大家真正最憂慮的。