台灣名剎禪修班爆性侵案　碩士男8次下藥性侵師弟全程錄影

台灣佛教四大名山之一的南投中台禪寺禪修班發生嚴重性侵案件，一名李姓男子在一名師弟飲料中摻入在台灣俗稱「強姦藥丸」的FM2安眠藥，趁師弟昏迷時在禪寺內強行對他口交、手淫，還將過程拍下，17天內犯案8次。



全案經南投地方法院審理，法官依強制性交等罪判李男有期徒刑7年4月，全案仍可上訴。



南投中台禪寺。（聯合報）

台媒《聯合報》等報道，判決書指出，李男具碩士學歷，於去年11月10日在中台禪寺內，將FM2摻入一名禪修班師弟的飲料內，趁師弟陷入昏睡，撫摸師弟下體手淫並對他口交，同時以手機拍下犯案過程，儲存在電腦和行動硬碟收藏，17天內以同樣手法共犯案8次。

李男因長期失眠，在台中一家醫院就診並領取安眠藥，犯案所用藥物亦為該院開立。李男不否認將藥物磨粉摻入師弟飲料中，但辯稱不清楚該藥物屬管制藥品，法院認為其說詞不足採信。

李男在警詢、偵訊及法院審理時均坦承犯行，並表示願意面對過錯、深刻反省，事後也與被害人達成調解，分期履行賠償。

法院審酌李男未婚、收入不穩定，另需扶養父親並支付兩個妹妹的醫藥費等情況，仍認為其犯行次數多、手段惡劣，對被害人生理與心理造成重大傷害，故依強制性交、強制猥褻及攝錄性影像等罪，合併執行有期徒刑7年4月。