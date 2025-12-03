民警玩忽職守未破強姦案　致受害者再遭疑犯性侵　一審判緩刑1年

安徽一名中度弱智的女子被強姦後，辦案民案張某卻在有證據的情況下要求家屬撤案，並未按規定向領導匯報案情及移交案件，導致受害人一年後再遭同一人性侵。法院裁定，張某犯玩忽職守罪罪成，判處其有期徒刑1年，緩刑1年。



11月28日，蕭縣人民法院在中國裁判文書網公開該案一審判決書。檢方指控，2023年4月30日7時4分，鄧某報警稱其妻子趙某（經鑑定無性自我防衛能力，且患精神發育遲滯（中度））被強姦，民警張某帶3名輔警出警，前往鄧某所居住的宿州市經開區某村。

不要覺得被性侵是可恥的事，更不要覺得自己有錯。（GettyImages/視覺中國）

張某等人到場後，了解到「宿縣」（丁某）強姦趙某後逃跑。期間，鄧某聽到趙某因「宿縣」沒給錢，要求出警人員拘捕「宿縣」並給錢，鄧某認為此事很丟臉，想撤回報警。

張某在有證據證明趙某可能被強姦的情況下，仍示意鄧某打報警電話撤案，並事後向宿州市某局指揮中心反饋「經了解其老婆趙某並未發生強姦」。張某未按規定向領導匯報該宗強姦警情，且未根據派出所辦理刑事案件「負面清單」規定移交案件。

警察。示意圖。（視覺中國）

由於張某嚴重不負責任，不履行職責，導致趙某被強姦案未及時偵破，未歸案的疑犯丁某時隔一年多後再次性侵趙某。今年6月10日，經宿州市人民檢察院電話通知後，張某到檢察機關接受詢問。

法院經審理查明的事實、證據，與公訴機關的指控一致。法院認為，張某作為國家機關工作人員，在處理警情中嚴重不負責任，不履行職責，致使人民利益遭受重大損失，造成惡劣社會影響，其行為構成玩忽職守罪。關於辯護人認為張某構成坦白，自願認罪認罰，有悔罪表現，建議對其從輕處罰、從寬處理的意見與查明事實相符，予以採納。

今年9月8日，蕭縣人民法院作出一審判決，張某犯玩忽職守罪，判處其有期徒刑1年，緩刑1年。