涉非法拘禁、強姦後殺人分屍碎屍　2前科犯判死刑

內媒《熱度新聞》報道，2名男子黃某與陳某強姦婦女後又割頸放血致其死亡，後續分屍碎屍，用極其殘忍的方式處理屍體。近日，中國最高人民法院已依法核准被告人黃某、陳某死刑刑事裁定。



示意圖。（CFP）

經中國最高法覆核確認，被告人黃某曾因搶劫罪被判處有期徒刑八年，2018年10月刑滿釋放後不思悔改，當月便租賃江蘇省泰興市民宅作為作案場所，安裝監控、鐵環等設備，購置鋼索、手銬等作案工具，預謀實施犯罪。2019年3月至6月期間，黃某單獨或糾集同案被告人王某、樊某（均已判刑），先後從江蘇省如皋市、蘇州市等地，通過挾持、誘騙等方式，將周某、孫某、梁某、李某等多名婦女帶至租住處非法拘禁。

拘禁期間，黃某對多名被害人實施強姦、搶劫行為，其中2019年4月，黃某誘騙被害人孫某至租住處後，因孫某欲反抗逃離，便糾集同樣有盜竊犯罪前科、2018年11月刑滿釋放的被告人陳某共同作案。陳某趕到後先對孫某實施姦淫，隨後二人將孫某割頸放血致其死亡，後續分屍碎屍，用極其殘忍的方式處理屍體，社會危害極大。

示意圖。（CFP）

江蘇省蘇州市中級人民法院一審認定，被告人黃某犯故意殺人罪、強姦罪、搶劫罪、非法拘禁罪，數罪併罰決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣七千元；

被告人陳某犯故意殺人罪、強姦罪，數罪併罰決定執行死刑，剝奪政治權利終身。二人不服一審判決提出上訴，江蘇省高級人民法院開庭審理後駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

示意圖。（CFP）

最高人民法院覆核認為，黃某、陳某故意殺人犯罪性質特別惡劣，手段特別殘忍，情節和後果特別嚴重，且二人均繫纍犯，主觀惡性極深，罪責突出，應依法從重處罰。一審判決、二審裁定認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂依法作出核准死刑的裁定。