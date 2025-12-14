賴清德邀韓國瑜茶敘遭拒　鄭麗文：虛情假意找人喝茶難解決問題

賴清德周一（15日）預定邀請台灣立法院院長韓國瑜茶敘，欲解決朝野僵局，但韓國瑜表態拒絕。國民黨主席鄭麗文周日（14日）稱，如果賴清德不去面對自己每天違法亂憲行徑，只是虛情假意地想要找人來喝茶摸頭，是沒有辦法解決問題的。



10月10日，賴清德出席2025年雙十大會。（台灣總統府）

台媒報道，賴清德為《財劃法》、年金改革等修法議題，周一邀請行政院、立法院及考試院院長到總統府進行「國政茶敘」，但韓國瑜已表達不出席。賴清德表示，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下」。

鄭麗文14日出席國民黨屏東縣黨部活動時表示，這是一個非常重大的憲政危機，台灣領導人帶頭違憲，動搖民主最重要的基石、立法院的運作。

鄭麗文進一步說，立法院多數通過的法案與預算，行政部門必須遵守，而行政院覆議也提了，也失敗了。她稱，既然所有的憲政手段已經窮盡，就應該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹。

鄭麗文還點名批評賴清德，立法院不是耍流氓或胡攪蠻纏的地方，「台灣民主得來不易，豈容你一次的任性，就任由你來踐踏呢？」

鄭麗文指，如果賴清德不去面對自己每天違法亂憲的行徑，只是虛情假意地想要找人來喝茶摸頭，是沒有辦法解決問題的，「台灣不應該如此非理性惡鬥，我們付不起這種代價」。鄭麗文也呼籲賴清德應及早悔悟，不要再執迷不悟。