台灣新北公寓失火致16歲少女罹難　疑電線短路釀災　15名住戶疏散

12月14日淩晨，新北市新莊區建中街一棟四層公寓發生火災，火勢自二樓竄出，迅速蔓延，消防人員雖全力施救並緊急疏散15名住戶，仍在起火樓層的客廳內發現一名16歲少女倒臥，已不幸遇難。消防人員初步研判是客廳電線短路釀災，不過詳細起火過程及原因，仍待火災調查報告出爐才能確認。



據了解，火災發生於淩晨4時33分，警消接獲通報後立即派出8個分隊、26輛消防車及61名人員趕赴現場。4時39分，人員抵達時二樓已陷入火煙猛烈狀態，隨即佈設2條水線深入滅火，同步展開逐層疏散。

起火原因疑似電線走火釀災，確切起火原因仍待火調人員進一步釐清。（民視新聞）

火勢在4時59分獲得控制並撲滅，消防人員共從樓內救出15名住戶，多數自四樓被引導下樓。然而，在清理二樓火場時，救援人員於客廳發現了未能逃生的周姓少女，已無生命跡象。

初步調查顯示，起火建築為鋼筋混凝土結構，燃燒範圍集中在二樓客廳雜物區，面積約三十平方公尺。調查人員經現場勘驗，研判起火點位於二樓客廳，原因疑似電器延長線短路引燃。檢察官和警員於板橋殯儀館相驗，確認少女死因為吸入性嗆傷致死，身體隨後遭火燒灼。

火警發生時，附近住戶亦聽到少女喊救命，要她趕快逃，但已經為時已晚。遇難者父親悲痛表示，自己前晚6時離家上班，獨留女兒在家，未料竟成永別。

事發後，消防隊曾姓隊長在臉書發文中詳細說明了救援過程，指出抵達時火場已全面燃燒，隊伍迅速分組執行滅火與樓上救援，雖成功帶出15人，最終仍無法挽回少女生命。目前，詳細起火原因與燃燒過程，仍待火災調查人員進一步鑑定釐清。