廣州商鋪「二樓起火」民眾急報警　5輛消防車緊急到場　真相曝光

12月10日晚，有多位網友發布影片稱，在廣州市荔灣區西榮新附近，一商戶因懸掛動態火焰LED螢幕引來五輛消防車緊急救援。



網友發布的影片中顯示，在10日晚間，一家名為某供應鏈的商鋪二樓靠窗位置懸掛跳動的「火焰」LED顯示螢幕，遠遠看去就像二樓起了火，並且該商鋪一樓大門緊閉，無法確認內部是否有人被困現場，隨後有五輛消防車抵達現場，並有多名消防人員正在敲門。

廣州一商戶懸掛火焰LED螢幕，引消防車救援。（微博@齊魯晚報）

事發現場有5輛消防車抵達：

+ 1

12月11日，廣州市荔灣區嶺南街道辦事處黨政辦公室向記者證實了此事，據工作人員介紹，事發10日晚6時左右，但事件並非真實火情，而是商戶自行設置的LED螢幕引發的誤會：

LED螢幕的火焰效果做得比較逼真，從外面看很容易讓人產生誤會。

由於誤認為是火情，周圍的租戶當即報了警。最終現場工作人員成功聯繫到商鋪業主，要求其抵達現場後立即關閉該LED螢幕。

延伸閱讀：內地手機修理時爆炸維修員遭火球噬臉燒傷 組裝機用雜牌電池出事