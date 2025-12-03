福建一廢棄酒店夜間起火 火陷吞噬整座建築 無人傷亡
出版：更新：
12月2日晚，有網民在社交平台發佈影片稱，福建福州閩清縣台山假日酒店發生火災。12月3日，有關部門回應稱，現場大火已撲滅，並未造成人員傷亡。
影片顯示，該酒店數幢樓房被大火覆蓋，現場濃煙滾滾，火勢兇猛。
12月3日，閩清縣應急管理局工作人員證實，12月2日晚上7時至8時曾有火情發生，當晚已控制火勢，未造成人員傷亡，具體起火原因尚且不明，並透露涉事酒店已處於廢棄狀態。
有目擊者表示，當晚火就被撲滅，現場已拉起警戒線。此外，這座酒店早已荒廢，平時僅有一位管理員。
火災引發網民關注，有網民表示「幸好該酒店已經廢棄」，避免了人員傷亡。也有不少網民感歎惋惜，稱這裏承載著他們兒時的回憶。
公開資料顯示，閩清台山假日酒店位於福建省福州市閩清縣梅城鎮台山路，成立於1997年，隸屬於香港宏得集團有限公司，曾是當地頗具代表性的建築。但在2023年至2024年間，該酒店因「未按規定期限公示年度報告」，多次被福州市市場監督管理局列入經營異常名錄。
