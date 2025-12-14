大埔富蝶邨火警！外賣員查出垃圾房起火與居民救熄　網民讚：英雄

感謝見義勇為的救火英雄！有外賣員於網上發文分享驚險救火經歷，他在大埔富蝶邨乘升降機上樓送外賣期間聽到響起火警鐘聲，送完外賣後在樓層嗅到有煙味，驚見垃圾房位置冒出白煙，經一輪查找發現火源是樓下垃圾房內1個垃圾桶，他與年輕男子及大叔，3人在濃煙中接力拉消防喉射水，最終成功將火救熄。



這宗火警發生於今年11月25日，即大埔宏福苑五級火前一天，帖文近日翻出引起網民熱議，「其實上次宏福亦有人咁做，重點係水喉冇水同埋消防鐘冇響真係爭好遠」、「話佢救返成棟樓的人都唔過份，救返成棟樓人的家園，真心感謝呢啲救火英雄，火被撲滅就好小事，若小火變成大火就好可怕，讚讚救火英雄」。



有外賣員於網上發文分享在大埔富蝶邨的驚險救火經歷。（facebook群組「香港啤酒關注組」圖片）

該外賣員11月25日在facebook群組「香港啤酒關注組」發文講述事件，他當晚於富蝶邨珍蝶樓送外賣，乘升降機時聽到響起火警鐘聲，幸好抵達29樓時如常開門，未有「困𨋢」，他按顧客要求將外賣掛在門口就離開。

宏福苑五級火前一天 富蝶邨垃圾房起火

惟該外賣員「發覺唔對路」，在樓層嗅到有煙味，陸續有坐戶走出來查看發生什麼事，外賣員發現垃圾房位置冒出白煙，他推斷白煙從樓下升上來，故跑樓梯到下層查看，見到有名大叔拿着消防喉對着垃圾房準備射水，但他見不到火源，就向大叔說不是這層，要再去下層查看，「我同阿叔講一齊落，有啲咩事互相照應」。

外賣員與1名年輕男子及大叔，3人在濃煙中接力拉消防喉射水，最終成功將火救熄。圖為大叔正射水救火。（facebook群組「香港啤酒關注組」圖片）

外賣員與居民濃煙中合力救火

該外賣員表示，2人到達25樓後，發現火源在垃圾房內，「埸面好大煙」，大叔情急下出拳嘗試打爆消防喉嘴箱玻璃，他立即制止，「唔好用手，旁邊有枝細錘仔」。

外賣員續說，打爆玻璃後，他拉消防喉出來，「有個哥仔幫到手，拎住水龍頭衝個去垃圾房，我拉喉，阿叔開水掣」，他提醒「哥仔」「濕件衫揞口呀」，「哥仔」一開垃圾房門，「啲濃煙湧晒出嚟走廊，佢吸咗兩啖濃煙搞唔掂，我同阿叔接力射水，濃煙向上升，我哋踎咗喺度（避免吸入過量濃煙）」。

有居民拍下外賣員及大叔救火一刻。（facebook群組「香港啤酒關注組」圖片）

外賣員戴頭盔擋濃煙射水

外賣員表示，救火期間，有名女子用毛巾掩口站在滿佈濃煙的走廊，他立即着對方「快啲走呀，企喺到做咩呀，落樓梯呀」。

外賣員指出，「跟住阿叔煙到眼，睇唔清楚搞唔掂，接力等我嚟，你去樓梯避一避，叫其他幫到手嘅，拉多一枝喉上嚟，依到我頂住先（我戴住頭盔有面鏡頂住啲煙）」。

消防車抵達現場。（facebook群組「香港啤酒關注組」圖片）

外賣員：幸運地住戶發揮合作精神

外賣員表示，最終找到火源在垃圾房內1個垃圾桶，他對着火源射水終成功救熄，此時消防員才剛到現場，他向消防員說「交畀你哋喇！」。

外賣員救火後滿身大汗地走20多層樓梯下樓，見到有公公婆婆帶着孫兒下樓，他告知對方「我救熄咗，消防員善後緊，返屋企啦，咪行喇」。

外賣員事後有感而發，「當然要判斷自己做唔做到，可唔可行，幸運地住戶發揮合作精神，先可快速救熄場火，香港人，獅子山精神」。

大埔富蝶邨垃圾房起火事件，令一眾網民憶起大埔宏福苑五級火。（資料圖片）

網民讚救火英雄：見義勇為，致敬

網民紛紛留言大讚，「見義勇為，致敬」、「有勇有謀，係勁喎」、「你呢啲先叫做真英雄」、「勁揪，你幫咗好多人」、「無你無屋企返，多謝你」、「富蝶邨民多謝你哋咁拔刀相助，祝你哋好心人一世平安！」、「多謝你們沒袖手旁觀，令到社區更美」。

而帖文於12月14日被網民轉發至Threads，寫道「一個救火的外賣仔和居民，香港就係需要你哋」，事件再次引起網民討論。不少人大讚該名外賣員英勇，「英雄，證明消防喉同警鐘真係好有用！宏福苑真係人禍嚟！」、「好勇猛嘅外賣師兄，多謝你嘅勇敢，令香港冇再發生另一場大災難！」、「諷刺嘅係其實段片發生喺大型災難前一日，所以消防裝備真係好重要」，有網民猜測「食完煙將煙頭掉落垃圾堆走人，呢啲實唔會認」。