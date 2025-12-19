美智庫民調：陸民眾對台好感遠高他國　逾四成認為台灣政府是友人

據美國智庫「芝加哥全球事務委員會」近日發佈的一項民調指出，中國大陸人民對台灣民眾的溫暖好感顯著高於其他國家，且對台灣政府的態度較為平和。這些因素可能促使中南海高層專注於經濟繁榮，並減少對台海衝突的關注。



芝加哥全球事務委員會的公共意見與外交政策副總裁史梅爾茲（Dina Smeltz）及主任卡夫拉（Craig Kafura）於周四（18日）在布魯金斯研究所（Brookings Institution）的官網上發表了題為「中國公民對台灣人的情感可能減少台海衝突」的民調結果與分析。調查由芝加哥全球事務委員會公共事務研究中心與卡特中心（Carter Center）聯合委託美國NORC公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）於4月25日至6月16日進行，針對中國各省進行隨機抽樣電話調查。

結果顯示，約60%的受訪者認為鄰國如印度（62%）、菲律賓（61%）和韓國（63%）並非朋友，顯示中國社會對這些國家的敵意主要源自歷史衝突、邊界爭議以及經濟和軍事競爭等問題。

相對而言，受訪者對台灣的看法則更為複雜。當調查以「台灣同胞」此稱呼提問時，91%的受訪者認為台灣人是中國的朋友，這一數字遠高於其他國家，或與官方對和平統一的立場有關。

在以現任台灣政府的稱謂提問時，44%的受訪者認為該政府是中國大陸的友人。報告指出，儘管賴清德來自於支持台灣有主權的民進黨，而北京視他為分離分子，但這一結果依然讓人有些驚訝。

值得注意的是，由於調查的敏感性，問題未涉及軍事統一的可能性。這項「中國公民全球觀感調查」是少數代表全國民意的民調之一，結果還顯示，多數受訪者傾向於透過外交手段解決兩岸問題，並不支持軍事方式。

報告認為，民眾對台灣的友好觀感可能源於日常生活中的親近感，也可能因為人們明白軍事介入會影響經濟。

報告指出，對台灣持溫和立場的意見，可能成為中國社會對武力解決兩岸政治問題的猶豫因素。同時，97%的受訪者認為中國整體實力強大，95%相信未來五年會進一步增強。

調查還顯示，57%的受訪者認為美中因台灣問題的衝突是中國的主要潛在威脅。對於中國相對於美國的軍力，31%認為中國更強，39%認為兩國勢均力敵，29%則認為中國較弱。

總結來看，中國社會對兩岸現狀相對滿意，並無意加速解決台海分歧，更傾向於不使用武力。民眾關心中美關係的潛在衝突，對台灣人持友好態度，對台灣政府的看法亦較為和諧，多數人期待更美好的經濟未來。這些因素可能驅使中南海高層更加專注於經濟繁榮，避免台海衝突的升級。