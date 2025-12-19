台灣藍白兩黨宣布將彈劾賴清德　名嘴黃暐瀚：根本辦不到

台灣行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》後，今日（19日），國民黨、民眾黨兩黨於立法院議場前聯合召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布將彈劾賴清德。對此，台灣知名媒體人黃暐瀚表示，彈劾總統「根本辦不到」，這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。



黃暐瀚表示，彈劾總統根本辦不到，需要76席立委同意、憲法法庭通過，真想彈劾成功，恐該倒閣重選。他又指，倒閣替換卓榮泰這條路，自己一直沒有多談，理由很簡單，就是換了院長，還有下一個院長，只要賴清德堅持不變，朝野繼續對立，「卡死」依舊無解。

12月19日，台灣在野兩黨立委於台灣立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾賴清德程序。（ETtoday）

黃認為，現在藍白決定提「彈劾」，那就得說清楚，第一，倒閣（院長下台），可成（57席立委同意，總統解散議會，60天內重選），但解決不了問題；第二，彈劾總統，根本辦不到（76席立委同意，憲法法庭通過）；第三，罷免總統，也根本辦不到（76席立委同意，1/2公民投票，1/2同意）。

黃表示，簡單而言，倒閣絕對辦得到，但彈劾、罷免總統都不可能，除非倒閣重選之後，藍白立委席次超過76席，那就有可能讓總統彈劾案、罷免案送出立法院（憲法法庭癱瘓中），交給公民複決。

最後，黃暐瀚認為，怎麼做都由藍綠白自行決定，但彈劾總統眼前是「絕對辦不到」，這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。