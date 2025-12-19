「阻止賴清德變成帝制袁世凱」　台灣在野提案彈劾賴清德全文曝光

台灣立法院日前三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院提出覆議遭否決後，行政院長卓榮泰未依法副署公布法案，並獲賴清德支持，台灣在野陣營質疑行政部門阻擋法律生效，爭議持續延燒。國民黨與民眾黨立法院黨團12月18日、19日接連出招，除要求監察院彈劾卓榮泰外，更正式宣布將對賴清德提出彈劾案，相關提案全文同步對外曝光。



國民黨與民眾黨立委今（19）日上午在台立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，現場展示放大版彈劾文全文，並以圖像方式將賴清德比擬為曾試圖稱帝的袁世凱，象徵在野黨對其「架空立法院、擴張權力」的指控。

12月19日，台灣在野兩黨立委於台灣立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾賴清德程序。（ETtoday）

民眾黨立法院黨團總召黃國昌在記者會上表示，相關彈劾案將正式送交立法院全院委員會審查，後續也規畫走訪全台各縣市舉辦公聽會，向選民說明立法院通過的法案為何遲未公布。他強調，彈劾案的提出是為了捍衛憲政體制，「我們要阻止賴清德變成袁世凱」，不容民主制度在「看似合法」的操作下被逐步掏空。

藍白陣營指出，《財政收支劃分法》修正案在行政院覆議失敗後，依法應由總統在憲法規定期限內公布，但賴清德卻配合行政院長卓榮泰採取「不副署」方式，使法律無法生效，已違反《憲法》第72條明文規定。

藍白陣營認為，副署制度的設計本意在於制衡總統權力，而非讓行政部門藉由程序操作，實質否決立法院已完成的決議，形同架空立法院職權，破壞權力分立原則。

在記者會上，在野黨也公開彈劾提案全文，內容指出，被彈劾人賴清德總統對於立法院三讀通過、且經行政院覆議失敗之《財政收支劃分法》，透過行政院院長以不副署方式配合，不依憲法規定公布，構成違憲失職，因此依《中華民國憲法增修條文》及《立法院職權行使法》相關規定，正式提出彈劾案，交由立法院公決。