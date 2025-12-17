台北萬華祭典「馬尾女警」全程戴口罩仍爆紅　網民：我戀愛了

台北市萬華區年度宗教盛事「青山王祭」日前圓滿落幕，活動期間警方動員大量警力維持交通與秩序。繞境隊伍中，一段由廟會YouTuber拍下的執勤畫面，意外在網路上引發熱烈討論。



人氣YouTuber蔡淘貴於12月10日在臉書粉專分享一段約12秒的影片，畫面中一名女警站在路口專注執勤，神情專注、態度沉穩。

雖然她有戴上口罩，但清新亮麗的外型讓人很難不注意到，蔡淘貴也發文向第一線「辛苦偉大的警察人員們」致意，表示這場盛事動用了很多警力維持交通秩序。

影片曝光後迅速引發關注，截至目前已累積超過1.6萬次按讚、留言逾400則。多數網友留言肯定警方在大型活動中的付出，認為：

「認真的女警最美」

「非常辛苦的警察大人」

「好美好美，工作的女人最美」



也有網友留言，「她的眼睛在偷笑」、「我戀愛了」、「現在很多女警都超漂亮」、「廟會最精彩的風景就是她」、「再多的畫面沒有這一個讓我專注」、「有妹的地方！果然有貴哥出現」、「貴哥可以用紅單換Line嗎？」。

