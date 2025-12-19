男子台北車站丟煙霧彈　闖中山誠品斬人後墮樓　疑犯27歲為通緝犯

台北12月19日傍晚左右發生攻擊事件，疑犯先在台北車站M7、M8出口附近連續投擲煙霧彈，隨後又逃至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈，再闖入誠品南西店並持長刀隨機斬人，連環事件釀至少2死、7傷，疑犯之後墮樓死亡。

台北市長蔣萬安表示，疑犯為87年次（生於1998年），疑畏罪跳樓。他稱已指示警察局、消防局務必用最快速度釐清案情。行政院長卓榮泰下令徹夜調查疑犯動機。



27歲疑犯為通緝犯 現場發現土製爆裂物

據台媒報道，疑犯本名張文，為台灣人，27歲，因「妨害兵役」問題今年7月被桃園地檢署通緝。

在台北車站案發現場的鑑識人員採證發現有M18煙霧彈，且還有疑似一枚土製爆裂物，將送往檢驗。

台北市長蔣萬安表示，經由警方調閱閉路電視畫面掌握疑犯行蹤，目前掌握疑犯進入誠品商場，後來可能因畏罪跳樓。

他又指在案件後，台北市警察局、消防局皆在第一時間派員到場應變，他已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情。

台北市長蔣萬安。（台北市政府官網）

他稱任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責、絕不寬貸，台北捷運板南線台北車站稍早因煙霧影響，依照標準程序，部份列車過站不停，目前煙霧已消散，月台列車恢復正常停靠。

行政院長：蓄意丟棄汽油彈、煙霧彈

行政院長卓榮泰表示，嫌犯當時戴面具，蓄意丟棄多顆汽油彈、煙霧彈，之後在捷運中山站又隨機攻擊民眾，造成多人受傷。

他稱當時已第一時間要求警政署，就全台的車站，航空站提高所有戒備。

他下令徹夜調查疑犯動機。