台北連環斬人｜男途人圖阻行兇未果殞命　妻憶亡夫義舉落淚

台北12月19日傍晚發生連環斬人事件，疑犯先在台北車站M7、M8出口附近連續投擲煙霧彈，隨後又逃至捷運中山站，闖入誠品南西店並持長刀隨機斬人，沿途造成至少3死5傷，死者包括一名在台北車站企圖制止行兇的男途人，疑犯之後墮樓死亡。男途人在案發後送醫急救但最終不治身亡，妻子獲悉死訊一度落淚，稱他平日就富正義感。



台媒報道，路遇慘案發生的57歲余姓男途人案發時正身處台北車站M7出口，他當時疑在疑犯揮刀期間上前阻止，但不幸遭凶器刺中背部，送往台大醫院後經急救仍傷重不治。院方指主要死因為左肺及左心臟各約5厘米的穿刺傷，傷及重要臟器。

台北市長蔣萬安事發之後抵達台大醫院探視並慰問途人家屬，他對男途人義舉致以崇高敬意並轉述未亡人對丈夫印象，稱他平時就是一位願意挺身而出、富有正義感，甚至是很仗義執言的人。

蔣萬安還強調會成立1219台北市緊急維安應變小組，由他親自主持，跨局處隨時匯整各方最新的狀況及資訊。他指出，目前了解嫌犯在最後逮捕過程中，畏罪跳樓確定死亡，後續警察局也會全面深入進行相關調查。