台北連環斬人後　高雄街頭亦煙霧瀰漫嚇壞路人　網民揚言接手張文

台灣爆發連環斬人案，27歲的嫌犯張文昨日（19日）傍晚17時30分開始在台北車站、捷運中山站和誠品南西店連續投擲煙霧彈和隨機斬人，他手持雙面刃，造成群眾3死9傷。張文犯案之後被警方包圍，從大樓5樓頂樓墮落，被送往醫院搶救後宣告不治。



事件震驚全台，詎料，今日（20日）凌晨，高雄也傳出疑似煙霧彈的煙霧瀰漫街頭，嚇壞路人。另外，Threads平台出現恐嚇貼文，有網民自稱與張文同一個組織，揚言將接手「未完成的任務」，並點名「下一個地點是高雄車站」。目前高雄警方正在追查其身分。



據網民在社交平台貼出的影像顯示，煙霧瀰漫高雄街頭，他們騎機車看見時直稱「這三小啊」。

據初步了解，凌晨零時50分許，高雄市警、消接獲報案，指小港區營口路1處空地，瀰漫煙霧，民眾騎車經過，聞到濃濃塑膠味，警、消趕去查看，發現2枚煙霧彈。

警、消四處尋找投擲煙霧彈的人，沒發現可疑者，警方稱「那2顆是漁船用的信號彈」，正調查全案當中。

警、消到場了解。（聯合報）

台北連環斬人案疑犯本名張文，為台灣人，27歲，因「妨害兵役」問題今年7月被桃園地檢署通緝。昨日，他先在台北車站M7、M8出口附近連續投擲煙霧彈，隨後又逃至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈，再闖入誠品南西店並持長刀隨機斬人，連環事件釀至少3死、5傷，張之後墮樓死亡。

值得注意的是，案發不久，社交平台Threads出現恐嚇貼文，署名「nvlw6wyef8rc5」的帳號自稱與張文同一個組織，揚言將接手「未完成的任務」，並點名「下一個地點是高雄車站」。

該網民囂張寫道「張文是我兄弟」、「社會病態交給我們來重整」，雖然有關內容雖在數分鐘後即刪除，但早被大量截圖、通報。警方獲報後立即介入，高雄市刑事警察大隊與鐵路警察局高雄分局同步展開調查，正追查發文者身分、IP位置及背後動機。

署名「nvlw6wyef8rc5」的帳號自稱與張文同一個組織，揚言將接手「未完成的任務」。（Threads截圖）

由於高雄車站為南部重要交通樞紐，恐嚇內容一出即引發民眾關切。高雄警方表示，為確保公共安全，已不分晝夜加強戒備。包括保安大隊霹靂小組、捷運警察與鐵路警察組成聯合巡邏隊，進駐高雄火車站及周邊重點區域，員警身穿防彈背心、手持長槍巡視，提高車站與人潮密集處的「見警率」。