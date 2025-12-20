台北斬人｜目擊者憶慘況　有傷者囑託：記得跟我爸媽說我很愛他們

台灣爆發連環斬人案，27歲的嫌犯張文今日（19日）傍晚17時30分開始在台北車站、捷運中山站和誠品南西店連續投擲煙霧彈和隨機斬人，他手持雙面刃，造成3死5傷。張文犯案以後被警方包圍，從大樓5樓頂樓墮落，被送往醫院搶救後宣告不治。



多名目擊民眾事後在Threads發文分享當時經歷。有目擊者表示目睹被砍路人在失去意識前拜託她，「記得跟我爸媽說我很愛他們」，該目擊者回憶，她最終搭乘捷運時忍不住哭了起來，「真希望自己當下能阻止那個人就好了！」



目擊者嚇到落淚 有人慌亂中跌倒 有人躲進櫃子避難

一名在誠品南西四樓擺攤的民眾回憶，事發時突然看到人群神情驚恐地奔跑，尚未反應過來狀況，就看見一名男子持長刀朝人群揮砍，讓她一度認為自己可能無法逃離現場。她指出，現場有女子因慌亂跌倒，她立刻上前將人拉起，兩人當場嚇到落淚，氣氛極度緊張。

另一名同樣在誠品南西四樓的目擊者表示，當下只看到大量人潮往後方逃竄，卻幾乎沒有人敢出聲提醒。直到看見男子手持長刀朝自己方向靠近，才意識到情況失控，隨即蹲下躲進櫃子下方避難。

該名目擊者指出，她親眼看到嫌犯往手扶梯方向移動，疑似前往樓上書店，「現在回想起來仍全身發抖，真的是生死一線之間。」

被砍傷者囑託：記得跟我爸媽說我很愛他們

有一名剛在中山站附近下班的目擊者，在threads發文指事發當時自己正在誠品3、4樓一間店，突然看見2位女生衝進來跟店員大喊「有人拿刀」，接著看到一群人逃亡般地往另個方向跑，黑衣男手上拿著一把刀，「沿路看到單獨的人就砍，當時他離我們不遠，我親眼目睹他砍了一個人後繼續往前走，甚至走了幾步還停下來回頭看我們的方向」。

該名目擊者接著說，被砍的路人倒下之後，嫌犯就往下走，「我們一群人衝過去，我趕緊脫下外套幫他止血，不停地打110跟119，一路上瘋狂跟他講話祈禱他能撐過去」。

該名目擊者稱，救護車來得有點慢，感覺到被砍路人的意識逐漸消失，「他甚至告訴我們『記得跟我爸媽說我很愛他們！』」，該名目擊者則鼓勵他，「你不會死！撐下去！」

該名目擊者最後再搭捷運轉乘的過程中忍不住哭了，她在threads上寫道，「真希望自己當下能阻止那個人就好了！」

