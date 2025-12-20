台北連環斬人｜賴清德稱嫌犯為「暴徒」：擴大警備，依法嚴查

台灣爆發連環斬人案，27歲的嫌犯張文今日（19日）傍晚17時30分開始在台北車站、捷運中山站和誠品南西店連續投擲煙霧彈和隨機斬人，嫌犯張文手持雙面刃，已經造成3死5傷，張文犯案後墮樓送醫不治身亡。



賴清德在Facebook發文指，今天傍晚，台北車站和（台）北捷（運）中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件，「我要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。」

賴清德發文指，「警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。」

影片中0:42秒前為嫌犯傍晚6時左右在中山商圈丟擲煙霧彈的影片，0:43秒以後為01記者Jason拍攝的中山商圈現場直擊：