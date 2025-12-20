台北連環斬人｜北捷予亡者500萬台幣補償　跨年晚會特勤小組駐守

昨晚（19日），台灣台北發生隨機殺人案件，造成包括疑兇張文在內4人死亡，另有11人受傷。台北市長蔣萬安今日（20日）指出，台北捷運已經確定對於亡者給500萬新台幣（約123.4萬港元）的補償金。另一方面，包括台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈、花博商圈等，台北市各商圈人潮聚集地戒備全面升級，接下來大型活動，包括路跑、演唱會等，也會全面升級戒備，必要時會出動安檢門、偵測爆裂物等作為。



蔣萬安上午主持「1219事件緊急維安應變小組會議」，他指出，對於傷者以及亡者，家屬後續各項的協助服務，包括社會局一人一社工已經啟動，而且已建立了聯絡視窗，包括後續的心理諮商、補償、法律諮詢，並對於全市民眾的安心專線，也已經啟動上線。

蔣萬安主持「1219事件緊急維安應變小組會議」後會見傳媒。（ETtoday）

對於後續不幸罹難者、傷者的補償，蔣萬安稱，市府已經與犯罪被害者保護協會建立窗口，也正在協助申請相關的補償金。至於保險，北捷和誠品南西店也即刻建立窗。北捷已經確定，對於亡者會有500萬的補償金。

在台北車站時，一名57歲余姓男子為制止張文反被砍成重傷死亡。蔣萬安指出，北市也根據台北市民協助警察逮捕嫌犯補償自治條例，針對余先生的見義勇為，制止事件擴散，以及協助警方逮捕嫌犯，符合自治條例的規定，會從寬、從優給予撫卹以及後續的補償。

相關新聞：台北連環斬人｜男途人圖阻行兇未果殞命 妻憶亡夫義舉落淚

另一方面，台北市全面升級戒備，蔣萬安表示，第一，要求警察局相關單位即刻起，針對台北市接下來各商圈人潮聚集地，戒備全面升級，全市升級，所以包括不只警力增加，警察同仁全副武裝，該有的必備裝備全部出動，警車、特勤小組等，會在各重要商圈與人潮聚集地加強戒備。

第二，場域的部分，台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈等，人潮聚集地，特別在周末、夜間各夜店、花博市集等，全面進行加強臨檢以及見警率提高。第三，對於接下來大型活動，包括路跑、演唱會等，也會全面升級戒備，必要時會演唱會有安檢門等相關措施，捷運站相關偵測爆裂物等作為，都會全面進行。

關於民政體系，蔣萬安說，各區長也會即刻啟動民政的協助、生活起居照料、家屬慰問等，會持續長時間給予協助。最後，大型活動包括跨年，警察局也規劃現場會派特勤小組，也會針對中央申請相關保安警力，也會有防爆車、偵爆犬，還有相關的場地檢查，全面加強維安，警戒升級。