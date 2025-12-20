台北斬人｜兇手張文墮樓亡　學者循多點分析：他不想死

昨晚（19日），台灣台北發生隨機殺人案件，造成包括疑兇張文在內4人死亡，另有11人受傷。張文最終因墮樓而不治。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文在案發地點附近租了一間旅館，類似於「前進指揮部」的概念，提前勘查地形並觀察人流。此外，他還縱火燒毀了租屋處，從其縝密的行動推測，張文的自殺機率不高，墜墮樓的死因可能為意外。



鄭瑞隆指出，張文在租屋處縱火以燒毀相關證據，並提前選擇在行動地點附近租住，顯示他的計劃周詳。他精心考量了行動的時間與地點，選在了人潮最為擁擠的周五晚上，這時人們忙著趕車，無法留意周圍的情況，顯示張文可能是一名計劃性強的犯罪者。

針對張文墮樓事件，鄭瑞隆表示，根據其先前縝密的犯案行為，可以推測他有意自殺的可能性不高，更可能是試圖逃跑。墜樓地點位於公眾場所，他不排除張文此前曾勘查過地形，或是在寡不敵眾的情況下想一搏。然而，當時恰好堆放的紙箱已被清空，這只能說是「運氣不好」。

鄭瑞隆還提到，張文曾服役於空軍志願役，但因酒駕被軍方淘汰。他具有軍事背景，並對生存遊戲感興趣，這些因素或許使得他對犯案的計劃和執行不陌生。根據目前的證據來看，並不像是集團犯罪，推測更可能是他單獨作案，但相關事證仍需檢警進一步調查。