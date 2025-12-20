台北斬人｜嫌犯電腦曾搜｢隨機殺人｣瀏覽鄭捷新聞　犯案動機仍未明

台灣爆發連環斬人案，27歲的嫌犯張文19日傍晚17時30分在台北車站、捷運中山站和誠品南西店連續投擲煙霧彈和隨機斬人，他手持雙面刃，造成3死5傷。嫌犯犯案以後被警方包圍，從大樓5樓頂樓墮落，被送往醫院搶救後宣告不治。



台北市警方指出，從張文的網路搜尋紀錄發現，他曾大量搜尋「隨機殺人」的相關資訊，也因此瀏覽「鄭捷」的相關新聞，但目前沒有找到他有留下任何犯罪動機，也沒有在網路上表達任何殺人犯意。



據此前資料整理，2014年5月21日，在北捷板南線隨機殺人案，造成4死24傷，是台灣首起捷運殺人案；最高法院以殺人罪判其4個死刑，另增加144年又6個月的有期徒刑。2016年5月10日，槍決伏法。

2014年犯下台北捷運殺人案的鄭捷。（資料圖片）

台媒《自由時報》則報道稱，台北市警專案小組目前初步成功破譯張文存在雲端上的「作案計劃書」，稱嫌犯張文是想模仿當年鄭捷在台北捷運板南線車廂內持刀隨機攻擊乘客的模式，所以也選定在台北車站捷運板南線的M7出入口啟動屬於他自己的「隨機殺人模式」。

但是警方仍無法查出他的作案真實動機，初步認為他是「模仿犯」，想利用鄭捷的作案方式引起社會注意和驚恐。

嫌犯在台北車站丟17顆煙霧彈 租屋處有20公升裝煤油桶

台媒報道稱，張文在台北市有兩個居住地，包括公園路巷弄內租屋處，以及事發前、12月17日入住誠品南西店對面街道的千慧旅館，而這兩地也跟犯案地點台北車站和中山站十分鄰近，走路都僅1分鐘就可到。

據了解，專案小組事發後針對台北車站現場、公園路租屋處、千慧旅館、桃園戶籍地等處搜扣，統計他在台北車站現場丟了17顆煙霧彈、有12顆未使用的汽油彈，租屋處有20公升裝煤油桶（剩殘渣）、刀5把、煙霧彈空殼24個、筆電1台，旅館有兩台平板電腦、玻璃汽油彈23個、護具、麻繩、刀1把，楊梅戶籍地有筆電1台、手機1支。

專案小組指出，初步了解，張文手持的刀為兩面開封，意即「雙面刃」；而第一案發現場、台北車站的死者57歲余姓男子，為了攔阻張文持續丟煙霧彈犯案，英勇制止，不慎遭張文持刀「完全避開骨頭」從左肩一路貫穿至左心房，因此喪命。

