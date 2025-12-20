台北斬人｜男騎士停紅燈遭砍倒地影片曝光　撐到轉角血流不止身亡

台灣爆發連環斬人案，27歲的嫌犯張文19日傍晚17時30分在台北車站、捷運中山站和誠品南西店連續投擲煙霧彈和隨機斬人，他手持雙面刃，造成3死5傷。嫌犯犯案以後被警方包圍，從大樓5樓頂樓墮落，被送往醫院搶救後宣告不治。



其中一名騎電單經過誠品南西店的37歲蕭姓男騎士遭砍殺，送醫宣告不治。事發影片顯示，張文在捷運中山站前的馬路丟擲煙霧彈後衝進誠品南西店，正在等紅燈的蕭姓男騎士第一個遭砍傷，騎士外套瞬間被鮮血染紅，騎士手扶脖子緊急騎電單車要逃離現場，直到轉彎處時停下，沒過多久就倒下，送醫之後因頸部刀傷不治身亡。



拍攝該段影片的目擊者稱，自己當時根本不知道發生什麼事，事後才發現，自己錄到的就是遭砍的37歲男子最後身影。許多網民難過表示，「那名男騎士甚至還要讓路給嫌犯過，結果被無預警殺害」、「撐到轉角才倒地....當下一定非常錯愕。」

另外有網民轉發警察朋友的發文稱，被砍的騎士當場血流不止，「我們到現場的時候頸動脈的血就狂噴了.....再多的紗布都止不住，就看到他的意識和呼吸在我面前慢慢地沒有了。」

日本記者徒手幫騎士止血：我沒有任何急救工具

曾任職於日本電視台的前資深記者木下黃太則在X上發影片表示，自己當時正好路過南西誠品，他在目睹機車騎士遭砍倒地後，不顧危險上前徒手急救，直到救護人員抵達現場，但只能眼睜睜看著被害人在自己眼前失去意識。

木下黃太表示，當時他從誠品書店走出來後，突然發現周遭煙霧瀰漫，路上有2名男子被砍，其中一名機車騎士血流如注。他語帶哽咽地說，「我看到騎摩托車的男性倒下，立刻衝過去幫他止血。」，由於不會說中文，木下只能用日文大聲呼救，但現場僅有一名當地民眾協助。

木下黃太稱自己努力按住被害人的傷口，試圖止血，他心痛表示，「我沒有任何急救工具，只能赤手按住傷口，但血流不停。」，不久後附近有一名男子將襯衫丟給他當止血布，但傷者逐漸失去意識，讓他深感無力與心痛。

木下黃太也在影片中展示自己沾了血跡的手，他表示，救護車來得太慢了，被害人已經沒有意識。他表示，自己在台北遭遇恐怖攻擊，感到無能為力，「更深切感受到，沒有任何急救設備，很難救人一命。」

男騎士姊姊派出所崩潰喊：「他殺了我弟弟」

台媒報道，事發之後，警方也陸續通知受害者家屬以及嫌犯家屬到案說明，該名電單車騎士的姊姊在完成警詢、步出派出所時情緒激動，對弟弟的不幸遭遇表達強烈悲痛與憤怒：「他殺了我弟弟，犯人殺了我弟弟。」

