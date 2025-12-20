台北斬人｜麥當勞女店員急落閘喊「把門鎖起來！」冒險奔走救10人
撰文：ETtoday
台北市19日傍晚發生北車丟擲煙霧彈、中山站隨機砍人恐怖攻擊事件，有網友在社群平台發文，還原事發當下在中山南西商圈的驚險經歷，並透露南西麥當勞店員第一時間拉下鐵門，讓近10人躲進櫃台避難，成功阻隔危險。
原PO表示，事發前才與同事聊到北車有人丟煙霧彈，沒想到不久後所在樓層突然出現異常騷動，樓管對講機不斷傳出急促通報聲，隨後大量警察、保安衝上樓，甚至可見員警持槍戒備，現場氣氛瞬間緊繃。
原PO指出，隔壁餐廳的女店員隨即跑來告知要：
把能通到外面的門全部鎖起來。
在最緊急時刻，甚至一度因門鎖無法上鎖，只能用身體、掃把暫時擋門，眾人嚇到全身發抖。直到後來看到新聞，才驚覺自己當時距離嫌犯非常近：
他一開始在我們這層找不到人的時候，真的很可怕。
隨後樓管敲門要求立刻撤離，眾人連物品都來不及拿，在警方持槍戒護下疏散至一樓。貼文曝光後，不少網友留言感謝店員冷靜應變，直呼「救了很多人」。
張文在警方追捕下畏罪墜樓
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】