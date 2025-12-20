台北斬人｜張文正面照曝光　同學：他性格孤僻但熱心腸

昨晚（19日），台灣台北發生隨機殺人案件，造成包括疑兇張文在內4人死亡，另有11人受傷。張文最終因墮樓而不治。目前，張文的身份和背景陸續被揭露，其中曝光的正面照顯示他與同學愉快出遊的情景，與其冷血行兇的行為形成強烈對比。



事件發生後，張文的高中同學在社交媒體上分享了他的正面照，照片中他展現著陽光的外貌，和同學出遊時的燦爛微笑，與昨日所犯的恐怖行為形成鮮明對比。

張文正面照。（網上圖片）

張文和同學出遊。（網上圖片）

據悉，張文就讀於桃園楊梅某高職餐飲科的建教合作班，於2013年入學，並於2016年畢業。校方表示，根據資料，張文在校成績優異，學期成績平均都有80多分，還擔任班級幹部，3年共計4支小功、25支嘉獎，是老師、同學眼中的好學生。

同學則透露，張文平時性格內向且孤僻，但在同學有困難時，總是會第一時間提供幫助，從未表現出明顯的偏差行為，沒想到如今卻犯下如此可怕的犯罪，讓人感到唏噓。

昨日下午5時24分許，張文攜帶多枚自製汽油彈，抵達捷運北車M7出口。在過程中，他丟出了4顆煙霧彈，並企圖引燃汽油彈。一名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文以刀刺傷，最終送醫搶救不治。張文在北車作案後，返回旅館，似乎稍作休息，並重整裝備。

傍晚6時38分，張文再次前往北捷中山站發動第二次襲擊。他先是在南京西路丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中揮刀砍人，並持刀闖入誠品南西店隨機攻擊顧客。最終，他一路奔向百貨公司的頂樓，於晚間7時42分因畏罪墜樓，送醫後仍不治。事件一共造成4人死亡、11人受傷，其中6人仍在醫院接受治療。