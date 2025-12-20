台北斬人｜1傷者為HIV感染者　台疾管署成立專案「暴露後預防」

台灣爆發連環斬人案，27歲的嫌犯張文19日傍晚17時30分在台北車站、捷運中山站和誠品南西店連續投擲煙霧彈和隨機斬人，造成3死5傷。



台北衛生福利部部長石崇良今(20)日說明，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV（愛滋病病毒）感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與臺北市衛生局共同協助受影響民眾。

台灣管制署羅一鈞署長及臺北市政府衛生局黃建華局長說明指，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

針對目前住院傷患，臺北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

台疾管：因血液暴觸感染HIV機率極低，勿肉搜傷者

台灣疾管署表示，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

根據台灣疾管署衛教資訊，愛滋病毒是透過血液或體液接觸黏膜或皮膚傷口而傳染的，傳染途徑包括各式性行為傳染及血液傳染，而血液傳染途徑，包括輸進或接觸被愛滋病毒污染的血液、血液製劑，與愛滋病毒感染者共用針具，如針頭、針筒、稀釋液等，或刮鬍刀、牙刷...等尖銳器具，以及接受愛滋病毒感染者之器官移植。

這份衛教資訊指出，幫助受傷流血的人，只要他沒有感染愛滋病毒，並無受感染的機會，如果受傷者感染了愛滋病毒，只要助人者皮膚沒有傷口，則完全無感染愛滋病毒的風險，若有傷口，經由破損的皮膚或黏膜接觸而感染愛滋病毒的機會是低於0.1%。

該資訊指出，愛滋病毒目前沒有根治的方法，但是以雞尾酒療法（HAART, highly active antiretroviral therapy）治療，治療後體內愛滋病毒可以得到良好的控制，達到測不到的狀態。患者在規則服用雞尾酒療法一段時間後，健康狀況與常人無異，且病毒量測不到，幾乎不會透過性行為傳播，只要好好服藥就可以維持健康，大大降低傳染風險。

