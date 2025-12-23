經濟不再是潤滑劑　台灣學界：兩岸經貿邁向減鉤常態

在中美貿易戰邁入長期化與結構化階段之際，台灣學界普遍認為，經濟已不再如過往般成為兩岸關係的潤滑劑，隨著台商投資路徑轉向，中美博弈正深刻改寫兩岸經貿互動的基本邏輯。



綜合《中央社》、《聯合報》等台媒報道，台灣遠景基金會執行長賴怡忠今（23）日在「特朗普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會上指出，2016年前，中美台經貿仍呈現「台灣接單、中國生產、銷售美歐」的高度鏈結模式，但在中美第一波貿易戰後，台商開始轉向東南亞投資，至2022年，對東南亞投資已高於對中國投資。

賴怡忠進一步指出，今年第二波中美貿易戰後，台商對美投資顯著攀升，對美投資已遠高於對華投資，對東南亞投資亦持續增加。他直言，這樣的轉變主要源自市場需求，「經濟已經不再扮演兩岸關係黏著劑與潤滑劑作用」，兩岸經貿正持續走向「減鉤」。

對於未來中美貿易戰的發展，賴怡忠分析，明年可能受三大因素影響，包括美國最高法院對特朗普關稅政策的判決、習特預期的多次會面，以及美國中期選舉結果。他認為，即使特朗普關稅部分被判違法，美國以關稅為工具的經濟戰仍可能長期化，中美降鉤已成趨勢。他也指出，美國近期公布的國家安全戰略報告高度重視經濟安全與保護台灣，對拉美政策的調整可能為台灣帶來新機會。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則指出，中美即將展開新型博弈，台灣議題仍被北京視為中美關係中的「第一條不可逾越的紅線」，但在現階段並非最迫切議題。他分析，美台關係尚未引爆中美關係，加上台灣內部政治呈現朝小野大的格局，使得兩岸短期內較難成為中美博弈的引爆點。

張五岳指出，美國對盟邦的政經優先順序已出現轉變，逐漸由價值同盟轉向經貿利益，美台關稅問題的關鍵仍在232條款與對美投資，相關變化將影響台灣出口與全球供應鏈布局。

另在產業層面，台灣經濟研究院兩岸發展研究中心研究員兼主任陳華昇指出，中國大陸在人工智能與半導體成熟製程的進展，正對台灣科技產業形成挑戰。中國大陸積極推動在地化資通訊供應鏈與進口替代政策，未來可能排擠台灣高階電子零組件出口；同時，中國大陸擴大對美國以外市場的出口，也可能加劇與台灣在外貿市場的競爭。

對於兩岸經貿前景，中經院第一研究所副所長吳佳勳在接受台媒《聯合報》訪問時表示，在中美貿易談判尚未出現明確結論前，預期兩岸經貿將維持「稍微穩定」的局勢。他以「大兩岸決定小兩岸」形容當前情勢，指出在中美雙方都不希望破局的情況下，反而會避免額外變數干擾談判進程。

吳佳勳指出，若中美最終未能定調明確共識，兩岸反而可能維持相對平靜，「台灣方面也不想要成為新的 trouble maker」，未來應會處於較為克制的狀態。他也認為，賴清德今年以來對兩岸政策的多次調整，未必完全由台灣單方面主導，「搞不好應該還是受了國際情勢影響」。

展望2026年，吳佳勳指出，台灣將面臨美國關稅競爭與出口市場轉移的壓力，傳統產業首當其衝。儘管今年經濟成長率可望達7%，但部分傳產已受衝擊，對就業與整體經濟結構恐帶來連鎖影響。

中經院第一研究所所長劉孟俊則指出，台灣觀察中國大陸發展，須關注「一個世界兩個體系」的競合、大陸從規則跟隨者走向制定者的制度競爭，以及國產替代政策對周邊經濟體的衝擊。他強調，台灣應在不確定中重塑戰略地位，將「韌性」轉化為價值，提升在全球供應鏈中的不可替代性。