「彈劾賴清德」網站連署18小時破200萬　「不實名」真實性遭質疑

台灣政壇近日圍繞《財政收支劃分法》修正案所引發的憲政爭議持續延燒，除在野兩黨立法院黨團正式啟動彈劾賴清德程序外，網絡上亦出現「彈劾賴清德」的連署行動，短時間內宣稱累積大量連署數，但其真實性與合法性隨即引發社會高度質疑。



台媒《聯合報》12月19日報道指出，隨著國民黨、民眾黨在立法院推動彈劾行動，前立委郭正亮、邱毅等人亦在網絡發起「彈劾賴清德」連署活動，設定目標為558萬6019份，即賴清德於2024年總統大選的得票數，作為正式向相關單位提出彈劾請求的門檻。活動發起不到18小時，連署數即突破200萬份。

台灣立法院在野兩黨團發動彈劾賴清德，網絡有人發起「彈劾賴清德」連署，活動發起不到18個小時，連署已經累積突破200萬人。 （網絡截圖）

該連署活動的背景說明指出，台灣立法院通過多項重要法案後，賴清德與台灣行政院長卓榮泰卻以「不副署、不公布」方式拒絕執行，已引發外界對憲政體制的重大質疑，並被認為違反民主憲政的基本精神。

活動團隊主張，依《中華民國憲法》，行政院長對總統公布命令須負副署責任，但賴清德與卓榮泰卻以「立法院擴權」、「違憲」為由拒絕副署與公布法案，此舉被視為不尊重立法權，嚴重破壞三權分立原則，導致民眾對政府信任下滑。

團隊強調，在民主社會中，當選任公職人員若違憲失職，人民有權透過彈劾機制表達不滿，要求賴清德必須為其行為負責，「立即停止破壞憲政體制的行為，尊重立法院的民意代表性，回歸憲政常軌」。

不過，這場網絡連署的可信度很快遭到質疑。台媒「三立新聞網」報道指出，有網民發現「連署彈劾賴清德」網站並未要求實名認證，僅需填寫姓名與 Email 即可完成連署。台灣網紅徐小花對此發文表示，該網站「居然不用實名」，也有人讓「賴清德也彈劾自己」，引發網民熱議與嘲諷。

12月19日，台灣在野兩黨立委於台灣立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾賴清德程序。（ETtoday）

報道指出，該連署網站12月18日上線後，支持者聲稱「新增連署速度很快，6秒就增加約1000人」，政治評論員吳靜怡也觀察到平均每秒增加近2000人，部分藍白支持者更表示人數過多導致網站一度癱瘓。截至19日上午，網站顯示連署人數已超過200萬人，目標數仍為558萬6019人。

台媒《自由時報》報道則指出，該連署網站已引發灌水與造假質疑。網民實測發現，同一IP可重複連署，姓名欄位隨意填寫亦可成功計數，幾乎未設任何身分驗證機制。網紅八炯在Threads嘲諷，「名字亂打，信箱亂留也算一份連署呢。難怪現實版的死亡連署這麼多」。

另有自稱軟體工程師的網民指出，從網站程式碼判斷，後台疑似可手動修改顯示數字，直批這是「低能連署」。相關貼文也引來大量網民留言揶揄，包括「要不要提醒他們2300萬後要停？」、「改成14億算了」。

與此同時，藍白立法院黨團的實體政治行動仍持續推進。國民黨與民眾黨12月19日在立法院舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布將於院會提案彈劾賴清德。民眾黨並於臉書發文指控，賴清德「帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政」。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，台灣民眾黨立法院黨團將依法在院會對賴清德提出彈劾案，並依《立法院職權行使法》，要求賴清德列席說明。相關憲政爭議後續如何發展，已成為台灣社會與政治圈高度關注的焦點。