感染食腦蟲死亡率高達98%！6歲男童疑因玩水受感染 最終不治身亡

兒童健康｜中國廣東一名6歲男童於今年6月疑因玩水感染罕見的「食腦蟲」（福氏耐格里蟲），在接受多日搶救後，日前（11日）媽媽在社交平台上發佈一則長文，稱孩子已不幸離世，同時向醫護人員表達謝意。



據內地新聞報道，今年6月中國廣東一名６歲男童在醫院檢測到體內含人類皰疹病毒，確診患狒狒巴拉姆希阿米巴。據資料指出，該類感染的死亡率高達98%，目前暫未有明確有效的治療方案。

男童媽媽又指，兒子曾於4月13日時在公園撈魚，以及在6月6日在學校「打水仗」，疑因此導致有寄生蟲侵入男童人體，從而感染「食腦蟲」。這種寄生蟲在侵入人體後會攻擊中樞神經系統，致死率極高。雖然醫療團隊全力搶救，但男童仍於感染後27天離世，男童母親於11日晚間發佈感謝信，對醫護人員表達謝意。

男童母親於11日晚間發佈感謝信，對醫護人員表達謝意。（小紅書）

疾控機構提出五項針對性預防建議，包括避野水，盡量避免在野外湖泊游泳或戲水，避免攪動水體沉積物；護口鼻，在自然水體活動時佩戴鼻夾、泳鏡；防傷口，皮膚有破損時避免接觸自然水體；潔鼻腔，使用滅菌生理鹽水或煮沸冷卻後的水沖洗鼻腔；排陳水，長期未使用的水管，需先排放積水再使用。