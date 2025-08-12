6歲男孩疑因打水仗染罕見｢食腦蟲｣　治療近2月後去世

綜合內媒報道，今年6月，一位媽媽在社交媒體發文稱，自己6歲的兒子感染了狒狒阿米巴原蟲。8月11日晚，孩子媽媽在社交平台發佈了一封「君寶貝和媽媽的感謝信」，稱孩子「生命留在6歲8個月」，並向關心孩子病情的民眾致謝。



6歲男孩疑因打水仗染｢食腦蟲｣。（小紅書）

據報道，今年6月，一位媽媽在社交平台發文，指其兒子君君在上海醫院檢查出狒狒阿米巴原蟲。據介紹，狒狒巴拉姆希阿米巴導致的中樞神經系統感染病情十分兇險，病死率高達98%。目前還沒有明確有效的治療方法。

君君媽媽回憶，孩子只在6月6日在校打水仗和4月份在公園撈魚，此外沒有去過別的地方。

6歲男孩打水仗染｢食腦蟲｣。（紫牛新聞）

隨後，在醫院、藥廠、熱心網友的幫助下，孩子嘗試用了各類藥物和治療。8月11日，君君媽媽在社交平台發佈了一封「君寶貝和媽媽的感謝信」，稱孩子「生命留在6歲8個月」，並向關心孩子病情的民眾致謝。

君寶貝和媽媽的感謝信。（現代快報）

如何避免食腦蟲感染

中國疾控中心寄生蟲病所研究員盧艷介紹，「食腦蟲」並非肉眼可見的蟲子，而是狒狒巴拉姆希阿米巴等致病性自由生活阿米巴原蟲的俗稱。此類寄生蟲存在於淡水、土壤等自然環境中，可通過鼻腔、口腔或皮膚傷口侵入人體。因其致病過程兇險，可能引發原發性阿米巴性腦膜腦炎等，帶來腦組織損傷，被俗稱為「食腦蟲」。

復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇介紹，在中國，「食腦蟲」感染屬於罕見事件，發生概率較低，感染者中多見幼兒、青少年群體。「食腦蟲」主要通過鼻黏膜、皮膚破損處等進入人體，常見於溫暖的淡水，如湖泊、池塘、河流、溫泉、未氯化的游泳池、污水和土壤中。

狒狒巴拉姆希阿米巴。（央視新聞）

疾控機構提出五項針對性預防建議，包括避野水，盡量避免在野外湖泊游泳或戲水，避免攪動水體沉積物；護口鼻，在自然水體活動時佩戴鼻夾、泳鏡；防傷口，皮膚有破損時避免接觸自然水體；潔鼻腔，使用滅菌生理鹽水或煮沸冷卻後的水沖洗鼻腔；排陳水，長期未使用的水管，需先排放積水再使用。