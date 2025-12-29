圍台軍演│館長曾稱：解放軍是用來保護台灣人 誰不想當中國人？
撰文：TVBS新聞網
解放軍東部戰區29日以「正義使命-2025」為名在台灣周邊實施針對性軍事演習，引發各界關注。
然而，台灣網紅館長陳之漢先前接受大陸媒體訪談時表示：
解放軍是用來保護台灣人。
更直言當中國成為世界第一，誰不想當中國人？因此他全面支持中國軍力持續強大。
支持解放軍持續強大 館長：中國人不能打中國人
陳之漢先前接受陸媒《閱台海》訪談時指出，時間是站在大陸這邊，至於台灣的優勢也是站在野這邊，直呼：「只要給我們一點時間，我們可以把賴清德趕下來。」館長更進一步表示，解放軍是用來保護台灣人，而非傷害台灣：
請台灣同胞看到這個採訪，必須要知道，同為中國人，中國人不能打中國人。
陳之漢強調自己是中國人，也是台灣人，而當中國大陸愈強大，就愈來愈多台灣人認同自己的身分：
當中國成為世界第一，誰不想當中國人？
因此他全面支持中國大陸的軍力持續強大。
