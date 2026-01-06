美報告：北京攻台恐損失10萬兵力　全球舞台影響力倒退數十年

美國智庫周一（5日）發表報告，分析若兩岸升級為大型衝突，而中國大陸失敗的「代價」。內容評估，屆時解放軍約有10萬人陣亡。外交層面上，大陸則可能在全球舞台上影響力倒退數十年。



「美國企業研究所」（AEI）學者古柏（Zack Cooper）於華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）周一上線的「若中國攻擊台灣：小規模衝突與重大戰爭情境對中國的後果」報告中分析，大陸發動「武統」可能遭遇的國際成本，取決於各國反應的範圍、規模、速度與可持續性。他指出，若僅發生小規模軍事衝突，國際社會反應將以外交層面為主，例如公開譴責及驅逐使領館人員等，但影響相對有限，且多為短期行動。

然而，一旦爆發更大規模的衝突，北京所承擔的國際成本可能更慘重。他認為，大規模的戰事將以對台灣的兩棲登陸作戰開始，而北京的打擊目標不僅包括台灣的軍事力量，也包括駐紮在日本和關島的美軍。解放軍屆時將登陸台灣，但其補給線將因台灣與美國對穿越台海的機艦實施有效打擊而被切斷。

最終，古柏預估，激戰將持續數月，解放軍將蒙受巨大損失，陣亡者約10萬，並在駐台部隊可在不受傷害下回到大陸的條件下投降。台灣方面，約有5萬名軍事人員及5萬名平民傷亡，而美國則將損失約5000名軍人與1000名平民。日本將損失1000名軍人和500名平民。至於其他國家人員，報告預判不會出現大規模傷亡。而戰爭雖然自解放軍撤出台灣本島後便告終止，但陸方可能仍將持續控制金門與馬祖。

外交層面方面，美國及其盟友可能召回大使、驅逐中國大陸的外交人員，一些國家甚至可能退出「一帶一路」倡議或減少與金磚國家合作。此外，北京高層與精英階層也可能恐面臨個人金融制裁，大陸的飛機與船舶也可能被禁止進入部分亞洲與歐洲國家領空與港口。其他懲罰性措施則包括承認台獨、與台灣締結條約聯盟及禁止向大陸出口武器等。

經濟方面，報告稱，即使只是有限度的軍事行動，大陸經濟也會承受「毀滅性」的打擊，成本或以數兆美元計。

2023年，美國研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）曾就一項「有限升級」的情境做研究，估計即使在相當保守的假設下，相關經濟成本至少在2兆至3兆美元之間；彭博（Bloomberg）更認為，數字可能接近10兆美元。