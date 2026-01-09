台F-16戰機墮海飛行員失聯多日　海軍：調整並擴大搜索海域範圍

台灣花蓮空軍基地一架「編號6700」F-16V戰機，1月6日晚間在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉疑於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，軍方目前全力搜救中。9日，海軍司令部今天指出，海上搜救兵力依觀測浮標回傳資訊，結合即時氣象推判研析，調整並擴大搜索海域範圍。另一方面，澎湖西嶼發現「一大塊物品」，軍方已派員趕往釐清是不是F-16戰鬥機殘骸。



據中央社報道，海軍司令部表示，海軍與海巡兵力以搜救任務為第一優先，即派遣兵力前往通報雷達最後消失點位置海域搜救，並由海軍、海巡依海象適切調整，共同搜尋。

飛行員辛柏毅。（聯合報）

海上搜救兵力依施放漂流軌跡觀測浮標回傳現地海域實際海洋表面流向、流速等資訊，結合即時氣象推判研析，調整並擴大搜索海域範圍。

就海軍與海巡的通訊，海軍表示，海軍與海巡運用海上搜救指管通聯方式，以人員搜救為優先，首要運用國際通用海事遇險頻道（主、備頻）進行搜救，並無阻通現象。

目前，海軍與海巡官兵持續全力海上搜救中，當局請民眾共同集氣，並呼籲勿因臆測影響搜救任務。

另一方面，澎湖西嶼發現「一大塊物品」，海巡不敢大意，立即拉起封鎖，軍方接報即派員趕往釐清是不是F-16戰鬥機殘骸。

辛柏毅2025年與同為軍職的女友成婚。（翻攝台媒）

早前報道指，失聯的辛柏毅是空軍官校2019年班飛行員，飛行總時數611小時，飛行F-16總時數371小時。他近日剛成婚，與同為軍職的妻子赴度蜜月，返台回部隊僅2天。

辛柏毅小姑子（妻子的妹妹）發文希望姐夫快回家，並稱「從沒見過姊姊（辛柏毅妻子）眼睛那麼腫」，她心碎寫下，「全家現在只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。」