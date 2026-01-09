陳志被捕｜傳妻子是炫富網紅　家裏養鯊睡500萬床　女兒彈金鋼琴

《央視新聞》報道，1月7日，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執法合作取得的又一重大戰果。



自陳志被捕及遭撤去柬埔寨籍後，有網民就將一名女子在網上炫富的截圖在網絡貼出，引發許多網民討論。網傳該名女子就是陳志的妻子「Eva」，其原名李X雲，網民稱「Eva」來自四川南充，兩人育有一子一女。



台媒報道，Eva在網絡上以炫富出名，高調分享奢靡生活和物品，例如家中擺著工匠耗時一年雕刻品的金絲楠木架子床，送給女兒的禮物是24K純金斯坦威（Steinway & Sons）鋼琴。



2025年11月9日，新加坡警方早前宣布沒收1.5億新元（約8.9億港元）柬埔寨詐騙集團主腦陳志（Chen Zhi）及其太子集團名下的資產。（太子集團官網）

太子集團陳志被押解回國。（央視新聞）

網傳圖片，Eva本人更收藏多個頂級名牌手袋，包括百萬等級的愛馬仕與香奈兒等，首飾部分還出現限量款、身價千萬的名錶，女兒也是全身Dior服飾搭配香奈兒手袋款。

Eva被爆時常搭乘私人飛機，另有一艘私人遊艇，以供家庭度假之用。抖音有自媒體博主稱，翻看Eva的社群平台，會發現她曾多次主動曬出與陳志的合影，對方留著鬍鬚的外型，與公開場合的工作照幾乎一致，不過也有網民認為照片無法證明Eva的老公就是陳志。

另外，Eva家中擺放一張價值約500萬元（新台幣，約合港幣123萬元）的架子床，疑似以珍稀木材打造，風格低調卻極度奢華。她也曾曝光家中巨型魚缸，長度被網民推測至少達百米，造價恐破千萬，魚缸飼養的竟不是一般觀賞魚，而是鯊魚，也讓「養鯊豪宅」一詞迅速爆紅。

此外，Eva多次分享搭乘私人飛機、遊艇環遊世界的畫面，甚至被粉絲爆料名下擁有多達六架飛機。她還曾豪擲700萬元（新台幣，約合港幣173萬元），購入全球唯一一台24K金打造的斯坦威鋼琴。除此之外，Eva外出時常隨行保鏢與私人攝影師，排場十足。

全球唯一一台24K金打造的斯坦威鋼琴。（小紅書）

有內地自媒體博主在微博整理其社群動態指出，無論生活規格、消費水準或排場，該女子都已超越一般炫富網紅。不過，有網民發現Eva小紅書和抖音帳號都已被清空。