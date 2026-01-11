有片│《刻在你心底的名字》演員撞死老婦　家屬：靈堂演戲僅賠3萬

曾演出過電影《刻在你心底的名字》等作品的台灣男演員楊傑宇與同為演員的妻子吳侑函，被指去年11月在基隆市開車時撞上走人行穿越道的一名84歲老婦，老婦9天後傷重不治，警方依過失致死罪嫌將楊傑宇函送法辦。



死者家屬近日指控楊傑宇事後僅要賠12萬元台幣（約3萬港幣），吳侑函更封鎖家屬IG帳號。楊傑宇向家屬表達歉意，但澄清「只賠償12萬」非事實，「該負的責任我一定負責」。



台灣男演員楊傑宇與同為演員的妻子吳侑函。（楊傑宇IG）

台媒《聯合報》等報道，基隆市警方調查指，楊傑宇去年11月10日下午5時30分開車時，一名廖姓老婦在人行綠燈時穿越斑馬線，楊傑宇未注意停讓行人違規，撞及老婦。

車禍發生後，老婦尚有意識，經醫院救治9天後不治。楊男酒測值為0，並未酒駕，警方依過失致死罪嫌將楊男函送法辦。

死者家屬近日在Threads發文指，事故發生後，楊傑宇夫妻曾到靈堂下跪痛哭，隨後卻封鎖家屬IG，並表示僅有12萬元（台幣，下同）存款可賠償，讓家屬情緒崩潰，痛批「誰要你的12萬？我給你24萬，把阿嬤還給我」。

事發影片曝光：

事發經過。（影片截圖）

楊：很對不起婆婆 車速不到10公里

事件曝光後引發輿論撻伐，楊傑宇隨即發文解釋，事故發生時車速不到10公里，適逢颱風前夕豪雨、視線不佳，未能即時注意到行人，對此深感抱歉。

針對「只賠12萬」的說法，楊傑宇澄清，當時是回應死者家屬詢問其「現有存款」時如實告知的帳戶餘額，從未表示僅願意賠償該金額。

楊傑宇稱，真的很對不起婆婆，保險已先行理賠200萬元，接下來雙方也持續與第三人責任險協調中，「該負的責任我一定負責」。

楊：妻子在害怕之下選擇封鎖對方

至於妻子吳侑函封鎖家屬社交帳號一事，楊傑宇指處理方式不夠妥當，並代為致歉。他解釋，在協調過程中曾聽到家屬提及「報復」字眼，讓妻子承受極大心理壓力與恐懼，才會在害怕之下選擇封鎖對方，但並非刻意逃避。